Netflix acquista Roald Dahl Story Company

Netflix ha acquistato la Roald Dahl Story Company. "Questa acquisizione si basa sulla partnership che abbiamo iniziato tre anni fa - spiega Netflix in una nota - per creare diverse serie tv animate. Per esempio, il regista premio Oscar Taika Waititi e il candidato all'Oscar Phil Johnston sono ora al lavoro su una serie basata su 'The world of Charlie' e "The Chocolate Factory". Inoltre, stiamo lavorando con Sony e Working Title su un adattamento di 'Matilda The Musical'.

Guardando al futuro Netflix si dice entusiasta di "continuare le strette relazioni di lavoro stabilite da Roald Dahl Story Company con gli attuali detentori dei diritti, i partner editoriali, teatrali e di intrattenimento" per "proteggere e far crescere la grande eredità" delle storie che fanno parte del catalogo. La Roald Dahl Story Company è un'azienda di intrattenimento globale che gestisce i diritti sui personaggi e le storie dello scrittore britannico e il loro utilizzo in editoria, tv, film, teatro, prodotti e altro ancora. Con 300 milioni di libri venduti e 1 nuovo libro venduto ogni 2,6 secondi, la popolarità delle storie di Roald Dahl continua a crescere in tutto mondo e attrae nuovo pubblico attraverso innovativi sviluppi nel fronte dell'editoria, dell'intrattenimento e oltre. Il 10% del profitto della Roald Dahl Story Company Ltd va a enti benefici come Partners in Health e Roald Dahl's Marvellous Children's Charity che offrono supporto medico ai più bisognosi.