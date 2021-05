Questo giorno che incombe della Lattanzi diventerà serie tv

Diventerà una serie televisiva 'Questo giorno che incombe', il romanzo di Antonella Lattanzi pubblicato da HarperCollins, apprezzato dal pubblico e dalla critica e tra i libri proposti al Premio Strega 2021. I diritti sono stati acquisiti da Indiana Production. Il progetto per la realizzazione di una serie tv è già in fase di scrittura e vede lavorare all'adattamento la stessa Lattanzi insieme a Leonardo D'Agostini, vincitore del Nastro d'argento al miglior regista esordiente nel 2019 per il film 'Il campione' con Stefano Accorsi.

In 'Questo giorno che incombe' una giovane donna, Francesca, si trasferisce con il marito, Massimo, e le figlie, ancora piccole, in un condominio apparentemente perfetto. 'Qui saremo felici', pensa. Ma sarà davvero così? La giovane famiglia si è appena trasferita da Milano a Giardino di Roma, un quartiere a metà strada tra la metropoli e il mare. Il posto perfetto per iniziare una nuova vita, eppure qualcosa non va. Dei dettagli cominciano a turbare la gioia dell'arrivo. Piccoli incidenti, ombre, che hanno qualcosa di sinistro. Ma sono reali o Francesca li sta solo immaginando? Appena messo piede nella nuova casa Massimo diventa distante, Francesca passa tutto il tempo sola in casa con le bambine e non riesce più a lavorare né a pensare. Le visite dei vicini iniziano a diventare inquietanti, sembra impossibile sfuggire al loro sguardo onnipresente. A poco a poco il cancello rosso che difende il condominio si trasforma nella porta di una prigione. Intrappolata nella casa, Francesca comincia a soffrire di paranoia e vuoti di memoria. Ha l'impressione che la casa le parli, che le dia consigli, forse ordini. Le amnesie si fanno sempre più lunghe e frequenti.

Finché un giorno, dal cortile, arriva un grido. È scomparsa una bambina. Può essere sua figlia? Scrittrice e sceneggiatrice, nata a Bari nel 1979, la Lattanzi vive a Roma ed è autrice dei romanzi 'Devozione', 'Prima che tu mi tradisca' , 'Una storia nera' e delle sceneggiature dei film 'Fiore' '2night e 'Il campione'. (ANSA).