Diventa un film Bad Boy, la saga fenomeno di Wattpad

La saga Bad Boy, una delle storie più popolari sulla piattaforma di storytelling Wattpad diventerà un film. Leone Film Group con Wattpad, la società di intrattenimento di fiction generata dagli utenti, stanno sviluppando un lungometraggio basato su "The Bad Boy's Girl", il primo dei libri di quello che da alcuni anni è un fenomeno con oltre 220 milioni di visualizzazioni e un target di adolescenti.

In Italia i libri sono stati pubblicati da Sperling & Kupfer.

Leone Film Group, scrive Variety, ha anche opzionato l'intera serie di romanzi della saga di Blair Holden (studentessa universitaria di giorno e autrice Wattpad di notte) "The Bad Boy's Girl", 5 libri in tutto, con l'intenzione di trasformarla in una serie di film romantici per giovani.

La protagonista è Tessa O'Connell ha diciotto anni e solo due obiettivi sopravvivere all'ultimo anno di superiori e superare lo choc di vedere il ragazzo di cui è innamorata uscire con la sua ex migliore amica.

Wattpad e Leone Film Group (con la Voltage Pictures di Los Angeles) hanno collaborato in precedenza alla fortunata serie cinematografica di Wattpad "After" e al suo sequel, che Leone ha distribuito in Italia con grande incasso.

La saga di The Bad Boy's Girl segue il progetto di Leone Film Group "Time Is Up", con Bella Thorne e la popstar italiana Benjamin Mascolo, diretto da Elisa Amoruso. (ANSA).