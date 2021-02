Rumore bianco, da DeLillo il nuovo film di Baumbach

Noah Baumbach scriverà e dirigerà l'adattamento di "Rumore bianco" dall'omonimo romanzo di Don DeLillo. L'acclamato regista, sceneggiatore e produttore scriverà e dirigerà film in esclusiva per Netflix nei prossimi anni. con cui ha siglato una partnership ufficiale.

Il primo film di Baumbach per Netflix è stato The Meyerowitz Stories (New and Selected) con Adam Sandler, Ben Stiller ed Emma Thompson, che ha esordito con grande favore della critica al Festival di Cannes nel 2017. Successivamente ha lavorato all'acclamato Marriage Story (Storia di un matrimonio), con Adam Driver, Scarlett Johansson e Laura Dern (vincitrice di una statuetta per il suo ruolo nel film), presentato a Venezia e che ha ottenuto sei candidature agli Oscar, tra cui due per Baumbach.

Il prossimo sarà appunto Rumore bianco e le riprese inizieranno quest'anno.