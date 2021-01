'Ti ascolto' di Federica De Paolis diventerà un film

'Ti ascolto' di Federica De Paolis, pubblicato nel 2011 dalla Bompiani, di cui allora era direttore editoriale Elisabetta Sgarbi, diventerà un film. Ad annunciarlo è l'autrice del romanzo sul suo profilo Facebook.

"Dieci anni fa, oggi, usciva questo libro che mi ha portato in giro per l'Europa... (grazie a Elisabetta Sgarbi). E oggi sono felice di annunciare che la casa di produzione inglese Z56FIIM di Sophie Venner ha acquisito i diritti cinematografici.

Never say never! Abbiamo tutto il tempo per far riaprire i cinema. Evviva" scrive la De Paolis.

Protagonista di 'Ti ascolto' è Diego Tribeca che passa le giornate ad ascoltare le conversazioni telefoniche di quattro inquilini del suo palazzo seguendo le loro acrobazie esistenziali e sentimentali.