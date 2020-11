L'Alligatore' di Carlotto diventa una serie tv

'L'Alligatore' di Massimo Carlotto diventa una serie televisiva con la regia di Daniele Vicari ed Emanuele Scaringi. Coprodotta da Rai Fiction-Fandango, la serie, sarà in anteprtima su Raiplay dal 18 novembre e andrà in onda su Rai2 dal 25 novembre per quattro serate.

E' Matteo Martari a interpretare Marco Buratti, detto l'Alligatore, ex cantante Blues e ormai ex galeotto, tornato in libertà dopo sette ingiusti anni passati in carcere. Abbandonato dalla donna che ama, all'Alligatore restano però le amicizie con gli ex compagni di cella, amicizie che userà per muoversi abilmente nel mondo della malavita. Diventerà così un investigatore particolare, quotato tra gli avvocati ma sempre ben lontano dalla polizia. Nel cast Thomas Trabacchi, Gianluca Gobbi, Valeria Solarino, Eleonora Giovanardi Fausto Sciarappa e Andrea Gherpelli. L'adattamento è da i romanzi di Carlotto: 'La verità dell'Alligatore', 'Il corriere colombiano' e 'Il maestro di nodi' pubblicati dalle Edizioni e/o. Lo scrittore ha collaborato alla sceneggiatura firmata da Laura Paolucci e Andrea Cedrola.