'Patria', il romanzo di Aramburu diventa serie televisiva

Diventa una serie televisiva Hbo il romanzo di Fernando Aramburu, 'Patria', vincitore del Premio Strega Europeo 2018. La serie tv, ideata e scritta da Aitor Gabilondo e diretta da Felix Viscarret e Oscar Pedraza, esce il 27 settembre in Spagna e in contemporanea in America del Nord e America Latina. Prevista anche l'uscita in Italia in data da definire.

Successo internazionale di critica e di pubblico, caso editoriale del 2017 in Spagna e vincitore del Premio Nazionale della Critica, 'Patria' racconta la storia dei Paesi Baschi durante il periodo del terrorismo separatista dell'Eta attraverso la storia di due famiglie divise da odio e violenza.

La casa editrice Guanda, editore italiano di 'Patria' nel 2017 con grande successo, pubblicherà a novembre il graphic novel tratto dal romanzo con le illustrazioni di Toni Fejzula, autore di fumetti, i cui lavori sono pubblicati in tutta Europa e negli Stati Uniti.