Un libro su Hillary Clinton diventa una serie per Hulu

NEW YORK - Il libro sulla vita alternativa di Hillary Clinton in trattative per diventare una serie per Hulu. 'Rodham', dal cognome di nascita dell'ex First Lady, è stato scritto da Curtis Sittenfeld e pubblicato lo scorso maggio diventando subito unr bestseller del New York Times.

'Rodham' è ambientato in un modo un cui Hillary Rodham non sposerà mai Bill Clinton e racconta la storia di un'ambiziosa giovane donna che sviluppa una mente straordinaria nell'ultimo parte del XX secolo, passando dall'idealismo al cinismo e di nuovo all'idealismo.

E' la seconda volta che Hulu dedica un progetto a Hillary Clinton. Lo scorso marzo la piattaforma di streaming ha trasmesso la docu-serie in quattro parti 'Hillary' nella quale si raccontava la campagna presidenziale nel 2016.