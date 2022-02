ANSA/Maraini, è la poesia il segreto della forza di Pasolini

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 27 FEB - DACIA MARAINI, CARO PIER PAOLO (NERI POZZA, PP 240, EURO 18,00). Un libro di ricordi e sogni. Un libro di memorie in forma di lettere che unisce passato, presente e futuro. Dacia Maraini ci racconta Pier Paolo Pasolini, a 100 anni dalla nascita, il 5 marzo 1922 a Casarsa della Delizia, in modo irripetibile e commovente in 'Caro Pier Paolo' che sarà in libreria il 3 marzo per Neri Pozza.

Intima, personale, è la storia di una grande amicizia, di idee e viaggi con Alberto Moravia e Maria Callas alla scoperta in particolare dell'Africa che ci fa sentire l'essenza di Pasolini.

Cosa la ha spinta ad aprire la scatola segreta dei ricordi? "Il libro mi è stato chiesto da Roberto Cotroneo che ha insistito tanto sull'amicizia che mi legava a Pier Paolo. Da principio gli ho detto di no, ma poi mi è venuta l'idea delle lettere e ho capito che avrei potuto parlare ancora con un caro amico morto e questo mi ha spinto a scrivere" dice all'ANSA la Maraini, Premio Strega e Premio Campiello.

Ha sempre dialogato in sogno con Pasolini? "Sogno molto e spesso gli amici morti. Pier Paolo è uno di questi. Poi da ultimo, proprio quando ho cominciato a scrivere il libro, mi è apparso in sogno più frequentemente". Nel libro cita diverse poesie di Pasolini. Per lei è stato innanzitutto un poeta? "Sì, penso che sia stato prima di tutto un grande poeta. Infatti ha cominciato proprio con le poesie. Tutto il resto viene dopo. Non è che non apprezzi gli altri suoi scritti, ma penso che il segreto della sua forza e della sua originalità stia nella poesia". E l'attualità del pensiero di Pasolini che arriva ad essere "quasi quasi in sintonia con la piccola Greta, dalle treccine striminzite", il suo essere profetico, a cosa lo dobbiamo? "Lo era per sensibilità e per intuito. E leggendo le sue poesie si capisce questa sua capacità di vivere le trasformazioni sociali patite con tutto il corpo".

Ribelle, anticonformista, Pasolini appare alla Maraini mentre corre sulle dune di Sabaudia dove dividevano una villa. Eravate un po' una famiglia? "Famiglia non so. Ma che ci legasse un'amicizia fatta di vicinanza, di consuetudini, di viaggi fatti insieme sì.

Moravia e Pasolini, così diversi e così tanto amici, cosa li univa? "Erano diversi ma complementari. Si volevano bene. Li univa la voglia di migliorare il proprio Paese, di denunciare le ingiustizie e le violenze contro i più deboli. In modi diversi certo, perchè Pier Paolo contava sull'istinto e la sensibilità, mentre Alberto credeva nella ragione e nella storia".

Il rapporto di Pasolini con la Callas, con Elsa Morante, con Laura Betti e con Silvana Mauri Ottieri e quello con la madre Susanna. Cosa rappresentavano le donne per Pasolini? "Erano prima di tutto madri. Anche le più giovani le vedeva come tali. Per questo non accettava l'aborto, perchè si identificava con il bambino espulso e considerava la donna che abortiva una madre violenta. Faceva fatica a capire le ragioni disperate di una donna che abortiva".

Nel libro ricorda anche un'intervista di Oriana Fallaci. "Non mi pare che avesse capito veramente Pasolini. Anche se sentiva la sua originalità e la sua grandezza.

Ci sono pagine toccanti sulla sua morte, ancora misteriosa, il 2 novembre 1975 all'Idroscalo di Ostia, sul funerale a Campo dei Fiori, sapremo mai la verità? "Purtroppo ho paura di no. Ci si è affrettati a chiudere il caso visto che c'era un reo confesso, senza tenere conto dei tanti indizi che mostravano la presenza di altre persone. Ma chi erano? Non lo sappiamo. Pelosi prima di morire ha confessato che non è stato lui, ma allora chi? Questo non l'ha voluto dire". 'Caro Pier Paolo si chiude con una bellissima danza, ci lascia un'immagine felice? "Sì, volevo uscire dalla iconografia tragica che accompagna il ricordo di Pier Paolo. L'ho voluto in movimento, agile e dinamico, pieno di voglia di vivere".

E il 9 marzo esce il podcast in tre episodi, nella nuova collana Neri Pozza, con nella prima puntata la Maraini che legge tre lettere tratte dal libro. (ANSA).