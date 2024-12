Più Libri parte tra le polemiche, inaugura il ministro Giuli

Si apre il 4 dicembre alla presenza del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, Più Libri Più Liberi, che si svolgerà fino all'8 dicembre alla Nuvola dell'Eur, a Roma. Un'edizione che parte in salita dopo le polemiche per l'invito alla fiera della piccola e media editoria del filosofo Leonardo Caffo, sotto processo per maltrattamenti e lesioni alla sua ex compagna, che ha fatto un passo indietro. Ma a nulla è servito il suo ritiro né le scuse della fiera e della curatrice del programma, Chiara Valerio, che in un primo momento lo aveva difeso in quanto "attualmente incensurato" . La fiera, in memoria di Giulia Cecchettin e di Giacomo Gobbato, è stata travolta da una serie di defezioni, tra cui quelle di Fumettibrutti, nome d'arte di Josephine Yole Signorelli, di Zerocalcare che sarà però alla manifestazione per il firmacopie alla Bao Publishing che a sua volta ha annullato gli eventi in fiera, di Giulia Siviero, Giorgia Serughetti e Nadia Fusini.

A poche ore dall'inaugurazione si fanno sentire anche i librai di nuovo "esclusi per una scelta di calendario che si sovrappone all'avvio delle vendite natalizie" dicono. "Questa decisione è già di per sé incomprensibile, visto che le fiere nascono come occasione di aggiornamento e sviluppo e richiederebbero quindi la partecipazione di tutti" sottolinea il presidente di Ali-Confcommercio, Paolo Ambrosini. "Perché continuare a collocarla a dicembre e non pensare a un altro periodo dell'anno? Forse perché l'obiettivo non dichiarato è organizzare un mercato natalizio?" chiede Ambrosini.

In cinque giorni saranno oltre 700 gli appuntamenti della manifestazione, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori. Dopo l'inaugurazione ufficiale alle ore 10.30, presso lo Spazio Rai - dove interverranno Francesco Rocca, presidente Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, assessore alla Cultura Roma Capitale, Maurizio Forte, direttore generale settori export ICE, Enrico Gasbarra, presidente Eur Spa, oltre a Innocenzo Cipolletta, presidente Aie, Annamaria Malato, presidente di Più libri più liberi e Lorenzo Armando, Presidente Gruppo piccoli editori Aie - il ministro Giuli parteciperà alla tavola rotonda 'La cultura come incontro e identità' in sala Luna, con il presidente Rocca e l'assessore alla Cultura della Regione Lazio, Simona Baldassarre. Il ministro è annunciato anche alla presentazione con l'editore Francesco Giubilei del libro 'Mediae Terrae. Dopo il terremoto: la rinascita dell'Italia centrale oltre la fragilità del territorio' di Guido Castelli. Dedicata a La misura del mondo, con un omaggio alla ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, autore de Il Milione, la fiera vedrà tra gli ospiti più attesi Alicia Giménez-Bartlett, alla sua prima volta a Più libri, il pluripremiato giornalista e scrittore Patrick Winn in dialogo con Roberto Saviano, la lectio magistralis di Luciano Canfora e l'incontro speciale per Camilleri 100 tra letteratura, radio, tv, cinema e teatro. E ancora Alessandro Barbero e il fisico Carlo Rovelli. Per il terzo anno consecutivo l'appuntamento di chiusura sarà dedicato a Michela Murgia con tra l'altro la lettura di un testo inedito affidata all'attore Lorenzo Terenzi.

Molti gli incontri della giornata inaugurale tra cui Andrea Di Consoli in dialogo con Franco Arminio e l'appuntamento con la giornalista Claudia Conte, autrice di La voce di Iside, a cui interverranno Simona Baldassarre e Incoronata Boccia.

Presentazione anche della sesta edizione del Premio Letterario Sportivo Invictus e annuncio del romanzo vincitore del Premio Luigi Malerba 2024. AL Business Centre, il primo appuntamento con i dati di mercato è Quando la crescita rallenta. Piccoli e grandi editori a confronto.

