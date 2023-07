Elon Musk, vita e ascesa di un imprenditore visionario

CHRIS MCNAB, ELON MUSK (GREMESE, PP.224, EURO 16)

Esce in libreria per Gremese, nella sua prima traduzione italiana, Elon Musk. Innovatore, imprenditore e visionario, saggio di Chris McNab dedicato ad uno degli imprenditori di maggior successo del pianeta, leader tra i più influenti nel settore neuro-tecnologico, aerospaziale, dell'intelligenza artificiale e delle energie rinnovabili, nonché imprenditore più ricco al mondo. Il volume ripercorre la carriera di Musk a partire dal 1995, anno della creazione della società di software Zip2, venduta poco dopo a 307 milioni di dollari, e segue un percorso analitico passando per l'avventura della banca online X.com, Tesla, e varie aziende di successo come SolarCity, Neuralink, The Boring Company, SpaceX, fino al recente ingresso nel territorio dei social media, con l'acquisto di Twitter.

Uno studio ampio in cui McNab esamina l'ascesa di Musk ricostruendone le angolature ed evidenziando tanto le provocazioni quanto le decisioni controverse che la sua brillante e complessa personalità ha affrontato nel tempo.

Nel libro è riportata anche la filosofia di Musk su come raggiungere gli obiettivi, consigli che possono essere utili ai futuri imprenditori: "Prima di tutto, io sicuramente non penso di poter fare qualsiasi cosa, o di poter fare la maggior parte delle cose che la gente ritiene impossibili. Moltissimo di quello che la gente pensa sia impossibile è impossibile per davvero. Ma a volte non lo è. [...] Dovete credere davvero in quello che state facendo, ma non nel senso di avere una fede cieca, bensì nel senso di averci veramente pensato e aver detto: "Ok, questa cosa è vera, sono convinto che sia vera. L'ho guardata da tutte le parti per scoprire se magari fosse falsa, sono andato a cercare feedback negativi per vedere se magari mi sbagliavo. Ma dopo tutto questo, ancora mi sembra che sia la strada giusta da prendere. Penso che questo doni una convinzione fondamentale, e l'abilità di convincere anche gli altri".

Chris McNab è autore ed editor di lunga esperienza, ha scritto oltre 100 libri, incentrati sulla storia e il mondo militare. Tra i titoli pubblicati in Italia: Enciclopedia delle tecniche di combattimento, Storia del mondo in 100 armi, Le aquile di Hitler, L'esercito di Roma. McNab collabora regolarmente con radio e tv.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA