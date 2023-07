Feltrinelli, nasce il nuovo marchio Gramma

Dal primo di settembre nasce Gramma, il nuovo marchio della casa editrice milanese che nel corso della sua storia ha contribuito a far conoscere opere di grandi autori della letteratura mondiale come Henry Miller e Boris Pasternak. Il polo editoriale Feltrinelli comprende Giangiacomo Feltrinelli Editore, Gribaudo, SEM, Apogeo, Crocetti, Marsilio, Marsilio Arte, Sonzogno.

Feltrinelli Gramma sarà diretto da Giuseppe Russo, il team è composto da Roberto Cotroneo che sarà editor della narrativa italiana; editor per la narrativa straniera sarà invece Marcella Marini, mentre Daniela Pagani sarà responsabile comunicazione.

Feltrinelli Gramma pubblicherà circa trenta libri all'anno che spazieranno dalla fiction alla non-fiction narrativa, dai saggi ai memoir, dalla letteratura di viaggio alla riscoperta dei classici.

I primi titoli sono attesi per la primavera del 2024. "In questo momento di crescita e sviluppo di tutto il nostro comparto editoriale, la sensibilità e l'esperienza di Giuseppe Russo e della nuova squadra di Feltrinelli Gramma arricchiranno l'offerta di Feltrinelli e saranno un importante tassello della nostra strategia che punta sulla narrativa letteraria e sulla saggistica di qualità", dichiara Gianluca Foglia, a capo del polo editoriale di Feltrinelli.

"Il nome Gramma - afferma Giuseppe Russo - è un omaggio alla potenza della scrittura, la cui invenzione è, secondo Benveniste, un atto fondatore della nostra civiltà, attraverso il quale la lingua cessa di essere un semplice strumento di comunicazione e diventa un potente mezzo di riflessione, immaginazione e invenzione. Gramma nasce per dare voce alla scrittura così fatta, lontana dunque dal frastuono della comunicazione odierna, dagli infiniti messaggi da cui siamo quotidianamente bombardati. Cercherà, perciò, di pubblicare i libri in cui si annunciano i diversi mondi nuovi della riflessione, dell'immaginazione e dell'invenzione che emergono nella nostra contemporaneità e, a un tempo, le opere che, dal passato, ci parlano ancora".

Giuseppe Russo è stato dal 2000 al 2023 direttore editoriale della Neri Pozza, negli anni Novanta è stato vice di Mario Spagnol nel Gruppo Longanesi.



