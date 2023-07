Trovati i registri scolastici con i voti di Pasolini

(ANSA) - TRIESTE, 10 LUG - I registri scolastici con i voti di Pasolini quando frequentava la scuola elementare, dispersi da anni, sono stati trovati da un preside in pensione in vecchio archivio della scuola primaria Vittorino da Feltre. Claudio Morotti, questo il nome dell'ex preside oggi volontario, mettendo in ordine tra scatole accatastate nell'istituto, dopo un trasloco avvenuto dieci anni fa, ha fato la scoperta. Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto che ha pubblicato un articolo sul sito.

In quinta elementare, riporta il Messaggero Veneto, Pier Paolo Pasolini aveva eccellenti giudizi in tutte le materie, paradossalmente, tranne che l'italiano. Alla Vittorino da Feltre Pasolini frequentò la terza e quinta elementare nel 1929-1930 e 1931-32 e all'esame di quinta fu rimandato in italiano. Pasolini ha abitato a Sacile in via Gasparotto e, secondo le cronache locali, in terza elementare cominciò a scrivere in un quadernetto le prime poesie, illustrate con disegni. Nel registro scolastico c'è un "lodevole" in religione, canto, disegno e bella scrittura, lettura espressiva e recitazione, aritmetica, nozioni varie, geografia, lavoro manuale. Il "buono" in lingua italiana per il Messaggero Veneto è un giudizio che salta all'occhio, alla fine della quinta classe. (ANSA).