Shirin Ebadi, 'Putin non è altro che una marionetta vuota'

(ANSA) - TRIESTE, 25 GIU - "Putin non è altro che una marionetta vuota. È rimasto al potere solo grazie al denaro sporco e con l'aiuto dei gruppi paramilitari come anche Wagner, ha mantenuto il potere in maniera sporca". Lo ha affermato l'attivista e premio Nobel per la pace 2003, Shirin Ebadi che ieri ha ricevuto il premio Hemingway 2023 nella sezione Testimone del nostro tempo.

Shirin Ebadi ha raccontato il suo impegno di avvocato per i diritti umani nel libro Finchè non saremo liberi (Bompiani), difendendo soprattutto le donne e i bambini dal regime iraniano.

"L'esercito russo non era così potente come tutti immaginavamo - ha osservato - ne è la prova che per invadere l'Ucraina ha chiesto l'aiuto del mio paese, l'Iran, comprando droni e missili".

"Insieme a molti miei connazionali - ha aggiunto - ho dichiarato più volte la nostra opposizione all'invasione dell'Ucraina e al fatto che il regime iraniano sostenga Putin in questa guerra. La Russia è tra i paesi che hanno diritto di veto all'Onu, per questo il regime iraniano è molto accondiscendente con il governo russo. E' per questo che un eventuale cambio di potere in Russia influenzerà anche le sorti del regime iraniano".

E ha concluso: "Sono molto fiduciosa sul futuro che sarà sicuramente migliore per tutti. È per amore dell'Iran e del suo popolo, delle sue potenzialità e della sua grandezza che ho intrapreso ogni singolo passo di questo viaggio nella lotta per i diritti umani. E so che un giorno gli iraniani troveranno la loro strada per la libertà e la giustizia che meritano".

La 39/a edizione del premio Hemingway è promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno degli assessorati alla Cultura e alle Attività produttive e Turismo della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso la collaborazione con la fondazione Pordenonelegge.it (ANSA).