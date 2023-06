Nothomb, in futuro 'vorrei approfondire il tema della morte'

(ANSA) - UDINE, 24 GIU - "Un tema che vorrei approfondire nei prossimi libri è sicuramente quello della morte, che è già centrale nei miei scritti, ma che merita ulteriori analisi e investigazioni". Lo ha detto oggi a Lignano Sabbiadoro (Udine) la scrittrice Amélie Nothomb, una delle voci più seguite della narrativa in lingua francese, che stasera riceverà il Premio Hemingway per la letteratura con altri premiati: lo storico Carlo Ginzburg per l'Avventura del pensiero, l'attivista e avvocata iraniana Shirin Ebadi nella sezione Testimone del nostro tempo, il fotoartista Marco Zanta e l'atleta paralimpico Antonio Fantin.

"Il mio prossimo romanzo uscirà in Francia il 23 agosto sempre per Albin Michel, il titolo è top secret", ha annunciato Nothomb, autrice del romanzo Primo Sangue, aggiudicatosi il Prix Renaudot 2021 e il Premio Strega Europeo 2022 (Voland), così come le altre sue opere, tra cui Il libro delle sorelle, suo 31/o romanzo, pubblicato di recente in lingua italiana.

"Sono una mistica senza una religione di riferimento. Ieri ho incontrato il Papa, in Cappella Sistina insieme ad altri 300 artisti da tutto il mondo e sono rimasta colpita, commossa", ha raccontato la scrittrice. "La cosa che più mi ha toccato - ha detto - è stata la sua stretta di mano, la tenerezza e dolcezza che emanava e che non mi aspettavo da un uomo che è sicuramente fuori dalle regole. Un'emozione che tutti abbiamo condiviso e su cui ci siamo ritrovati".

A Lignano la scrittrice ha incontrato lo storico Carlo Ginzburg, Premio Hemingway 2023 nella sezione Avventura del pensiero, figlio di Natalia, una delle sue muse ispiratrici, ha detto Nothomb, e riferimento culturale e umano determinante per la sua formazione. "Questo incontro è la prova che il destino esiste - ha commentato la scrittrice - Natalia era una donna straordinaria, dotata di vera classe ed eleganza. Nei suoi romanzi, e penso a Lessico famigliare - ha aggiunto - riesce a raccontare fatti, accadimenti estremamente dolorosi, sempre con profondo pudore, quasi lasciandoli sullo sfondo della storia".

