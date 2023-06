Don Wislow, gli Usa scelgano tra democrazia e fascismo

Donald Trump che sta "fingendo di essere una vittima", gli Stati Uniti che "dovranno scegliere tra democrazia e fascismo", i classici che hanno ispirato la sua trilogia partita con Città in fiamme e un omaggio al grande Cormac McCarthy, morto due giorni fa. Il re del crime Don Wislow parla senza esitazione di scrittura, libri, confini simbolici e materiali e dell'America attuale nell'intervista fatta nella diretta di oggi di Sky Tg24 da Palazzo Reale di Milano.

"La maggior parte dei miei ricordi di McCarthy viene dalla sua trilogia che era così bella che dopo averla letta la lessi di nuovo" dice lo scrittore in collegamento video da Rhode Island. "Sembra esserci una barriera adesso tra quella che io considererei l'America tradizionale e quella che è diventata un diverso tipo di America. Vivere lungo il confine deve essere davvero molto difficile. La maggior parte degli stereotipi, dei pregiudizi che esistono si infrangono quando si arriva a una particolare relazione tra le persone" spiega.

Nella sfida all'interno del partito repubblicano chi preferirebbe vedere come candidato alle elezioni generali del novembre 2024 tra Trump e Ron De Santis? "Chiedere chi si preferisce tra questi due è una barzelletta. Non vorrei mai vedere nessuno dei due, ma è irrilevante. Credo che il candidato repubblicano sarà Trump. E questo vuol dire che gli americani dovranno fare una scelta netta tra democrazia e fascismo".

"Credo che ci siano sostenitori di Trump che si sentono lasciati indietro da una nuova economia e sistema. I democratici dovrebbero fare un lavoro migliore, parlare con queste persone e dire: 'che cosa hanno fatti i repubblicani per voi? Che cosa ha fatto Trump per aiutarvi a uscire da questa situazione?. La risposta è nulla".

Preferirebbe qualcun altro al posto di Joe Biden alle presidenziali prossime? "Biden credo possa competere. Ci sono delle divergenze politiche, delle differenze enormi tra i due: Trump è indecente, Biden è dignitoso. Dovremmo scegliere la decenza" ha affermato lo scrittore il cui ultimo libro uscito in Italia è Città dei sogni (Harper Collins).

La sua ultima trilogia guarda ai classici. Il protagonista Danny Ryan è ispirato ad Enea ed è un profugo. I migranti di oggi sono un po' come Enea? "La maggior parte dei profughi sfuggono dalla violenza nei loro paesi nello stesso modo in cui Enea scappava dalla guerra di Troia. Cercano un posto dove avere una vita migliore. La storia d'America è una storia di immigrazione. Quando guardiamo adesso ai profughi che arrivano dall'America centrale, dal Messico, è una situazione molto simile al viaggio di Enea. Cercano un posto dove trovare casa".

E dei classici, scoperti intorno ai 40 anni dice: "Sono uno scrittore di crime e questo è il mio ambiente, ma leggendo i classici si scopre che tutto quello che affrontiamo nella vita e nella fiction contemporanea c'è già stato in passato. Nello scrivere questa trilogia ho preso in prestito qualcosa da queste grandi storie, dalle tragedie greche, dall'Odissea, l'Iliade. Ci insegnano che l'esperienza umana è senza tempo, è universale". C'è il rischio di rivedere immagini come quelle del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill? "Potrebbe succedere soprattutto se non ci sono delle conseguenze per quel tipo di comportamento. Ci sono una serie di persone che sono state incriminate per questi eventi, ma la leadership dopo quell'insurrezione non ha dovuto rendere conto di nulla. A meno che non si faccia qualcosa e non ci siano delle conseguenze severe per queste persone, c'è una minaccia concreta".

Benché abbia dichiarato di non voler più fare libri, scriverà sull'America di oggi? "Quando scrivo romanzi sono molto lunghi, se dovessi scrivere di cosa sta accadendo oggi sarebbe alla fine già tutto diverso. Non voglio scrivere sulla fine della democrazia americana. Qui c'è bisogno di una reazione quotidiana continua".