Calvino fa la conchiglia, biografia e saggio sullo scrittore

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - DOMENICO SCARPA, CALVINO FA LA CONCHIGLIA. LA COSTRUZIONE DI UNO SCRITTORE (HOEPLI, PP.864, EURO 30). Una biografia e un saggio su Italo Calvino lungo oltre 800 pagine per raccontare la storia, fatta di tante storie, del grande scrittore e narratore di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. 'Calvino fa la conchiglia. La costruzione di uno scrittore' è opera di Domenico Scarpa, critico letterario, docente e consulente editoriale, che di Calvino ricostruisce il percorso come uomo e intellettuale rifacendosi, per il titolo, a un racconto del 1965, "La spirale", storia autobiografica in cui l'io narrante è un mollusco.

'Calvino fa la conchiglia' è un libro-sfera e un libro-mosaico, opera composita che vuole restituire tutto Italo Calvino, anzi, tutti gli Italo Calvino che sotto questo medesimo nome si sono presentati al pubblico in forme sempre diverse e ogni volta sorprendenti. Calvino, si spiega, fa la conchiglia appunto quando scrive un racconto autobiografico dove lui compare sotto forma di mollusco dei primordi, applicato al suo scoglio e impegnato a fabbricarsi il guscio: e vuole che gli venga solido per proteggere la sua polpa, e che abbia forma armoniosa e colori limpidi in modo che lo ammiri chi lo guarda.

Per tutta la vita Calvino ha fatto una conchiglia, per tutta la vita ha costruito con i suoi racconti, i suoi saggi, i suoi romanzi, i suoi testi di genere inafferrabile, la gioia fisica e mentale di chi legge. Per tutta la vita non ha mai interrotto la costruzione di se stesso.

Il volume sarà presentato domani a Firenze, alla libreria Libraccio (ore 18): con l'autore dialoga Alberto Saibene, editor del libro. (ANSA).