Attacco allo Stato è il nuovo libro inchiesta di Pinotti

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - FERRUCCIO PINOTTI, 'ATTACCO ALLO STATO' (SOLFERINO, PP. 496, EURO 19,50) Attacco allo Stato è un saggio inchiesta sulle stragi del 1993. 'Inquadrare un fenomeno altamente complesso quale quello delle stragi e delle autobombe del 1993 - scrive Pinotti - richiede contemporaneamente un lavoro di sistematizzazione, contestualizzazione e analisi di temi complessi. Partiamo dall'individuazione dei fatti. Il primo degli attentati terroristici del 1993 compiuto da Cosa nostra è la strage di via dei Georgofili, a Firenze. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, un Fiorino imbottito di esplosivo esplode nei pressi della storica Galleria degli Uffizi'. Pinotti in queste pagine si domanda 'quali misteri circondano le stragi del '93? Esistono ancora degli inconfessabili segreti che non consentono di fare piena luce su quella che è la più complessa fase della strategia stragista di attacco allo Stato?'. Il volume Attacco allo Stato nasce dopo un lungo lavoro di ricerca e analisi: 'Ho avuto anche l'opportunità di scavare nelle tremila pagine delle motivazioni della sentenza di appello sulla trattativa Stato-mafia resesi disponibili nell'autunno 2022, che contengono preziose indicazioni investigative'', rivela Pinotti.

Ferruccio Pinotti, giornalista del Corriere della sera, saggista, è stato consulente della Commissione Antimafia. Ha pubblicato numerosi libri d'inchiesta tra cui Potere massonico (2021). (ANSA).