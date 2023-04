Libri: esiste la leadership femminile? 10 storie di donne

(ANSA) - ROMA, 03 APR - CHIARA GALGANI, VALERIA SANTORO, LEADERSHIP FEMMINILE. ESISTE DAVVERO? STORIE DI DONNE IMPRENDITRICI E MANAGER (FRANCOANGELI, PP 180, EURO 23,00).

Dieci donne che hanno rotto il soffitto di cristallo in Italia si interrogano sull'esistenza della leadership femminile nel libro di Chiara Galgani e Valeria Santoro. Esiste davvero? O in un mondo mutevole e in continua evoluzione la rigida classificazione rischia di essere un banale stereotipo nello stereotipo? Al centro del volume le conversazioni delle due autrici con dieci protagoniste della storia industriale del Paese: da Patrizia Grieco, presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena a Sara Riffeser Monti, Presidente SpeeD e nel cda di Monrif. Uno degli intenti del volume è il superamento degli stereotipi. Sia quelli negativi che inquadrano la donna esclusivamente rinchiusa nel ruolo primario di caretaker sia quelli "positivi" che riducono la leadership femminile a una riproposizione in rosa delle qualità dirigenziali maschili. Ne emerge un quadro chiaro. Il leader è prima che uomo o donna, una persona con le sue peculiarità. Competenza, impegno, sacrificio e determinazione sono requisiti imprescindibili che oltrepassano i confini del gender, a cui è necessario ispirarsi per qualsiasi affermazione professionale.

Lo specifico femminile sarebbe saper costruire una grammatica propria della leadership che va oltre le caratteristiche di genere ma, affinché questa si sviluppi, è necessario che alle donne siano garantite opportunità di dimostrare il conseguimento di queste attitudini.

Nonostante le donne siano il 41% dei membri nei consigli di amministrazione delle società quotate in Italia, rappresentano solo il 2% dei ceo e il 4% dei presidenti, alla fine del 2021.

L'occupazione femminile viaggia intorno al 51%, posizionando l'Italia in coda agli altri paesi europei e quasi una donna su cinque tra i 18 e i 49 anni non lavora più dopo la nascita di un figlio. (ANSA).