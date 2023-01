Spare record, libro principe Harry oltre 3,2 mln copie nel mondo

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Bestseller istantaneo, "Spare", il memoir del principe Harry, duca di Sussex, nella prima settimana dall'uscita ha venduto oltre 3,2 milioni di copie nel mondo nei formati di carta, digitale e audio. Fenomeno editoriale planetario, il memoir, come annuncia Penguin Random House, ha totalizzato un record di vendite globali.

Negli Stati Uniti, Random House ha registrato vendite per 1,6 milioni di copie nei diversi formati. Nel Regno Unito, Transworld riporta vendite per 800.000 copie, mentre Penguin Random Canada ne ha registrate 215.000. In Australia, Spare ha infranto ogni record di vendita nella prima settimana di uscita, con 64.000 copie vendute. In Italia "Spare - Il Minore", pubblicato da Mondadori, ad oggi ha una tiratura complessiva di 500.000 copie e nella prima settimana dall'uscita ha venduto quasi 100.000 copie, fra hardcover ed ebook.

Pubblicato in contemporanea mondiale da Penguin Random House il 10 gennaio, Spare è diventato un bestseller istantaneo al primo posto nelle classifiche di vendita in numerosi paesi, tra cui: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Brasile, Danimarca, Cile, Colombia e Perù. Il libro è stato pubblicato simultaneamente in 16 lingue e sono previste edizioni in ulteriori 10. Nel giorno della sua pubblicazione, il 10 gennaio, Spare è diventato il libro non-fiction più venduto nella data di uscita nella storia di Penguin Random House, il più grande editore al mondo di libri trade. (ANSA).