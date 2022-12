ANSA/Strenne ragazzi, Pony della Palacio e Natale di Dickens

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 21 DIC - Il ritorno della scrittrice R. J.

Palacio, l'autrice bestseller di 'Wonder', con Pony (Giunti), la straordinaria avventura di un ragazzo e del suo pericoloso viaggio attraverso il Far West alla ricerca del padre. Il super classico 'Racconto di Natale' di Charles Dickens nella recente edizione di Neri Pozza illustrata da Manuele Fior e in quella di Elliot Edizioni dove a dare un volto all'avaro Ebenezer Scrooge e agli altri personaggi di questa storia immortale è Arthur Rackham, artista inglese tra i principali dell'epoca vittoriana. E 'L'incanto del buio' (Orecchio Acerbo), racconto di Natale che segna l'esordio di autrice di libri per l'infanzia di Francesca Scotti, con le illustrazioni di Claudia Palmarucci dove una forchetta può essere la chiave di un forziere e una scarpa è forse il letto di una fata.

Fiabe, classici e storie d'avventura per i più piccoli, le ragazze e i ragazzi da mettere sotto l'albero di Natale.

Tra le tante proposte anche Zio Paperone, lo Zione più amato-odiato della banda Disney, creato da Carl Barks, che ha appena festeggiato 75 anni e compare per la prima volta nella storia cult 'Il Natale di Paperino sul Monte Orso', nelle vesti dello zio anziano e taccagno di Paperino dove è ritratto molto anziano, un po' acciaccato e con uno smisurato amore per il denaro.

Arrivano anche i consigli di Geronimo Stilton per un "Natale fantafantastico" tra cui troviamo 'Il meraviglioso libro dei libri' (Piemme) in cui Geronimo, guidato dalla forza dell'immaginazione e dal potere della scrittura, si lancia in una magica avventura che lo vede entrare e uscire dai volumi della Biblioteca Incantata di Topazia per mettere in salvo i tesori nascosti tra le pagine dei libri. Una magica storia natalizia del maestro della Fantasia, 'Il Pianeta degli alberi di Natale' (Einaudi Ragazzi) di Gianni Rodari viene proposta con l'introduzione di Paolo di Paolo, illustrata da Miguel Tanco per raccontarci con con leggerezza e umorismo temi che ci toccano da vicino come la pace e la scienza al servizio dell'umanità. Per i bambini dai 5 anni 'Leggo una storia di Natale in... 5 minuti!' (Emme Edizioni) di Alberto Galotta, illustrato da Annabel Spenceley,una storia da leggere insieme dove troviamo tra l'altro i topini Tito e Lia alle prese con la preparazione dell'albero di Natale. Dalla penna di Astrid Lindgren, la "mamma" di Pippi Calzelunghe, un delizioso ricordo d'infanzia in 'Il mio piccolo Natale' (Mondadori Ragazzi) che ci porta alle atmosfere natalizie del 1913, quando la Lindgren era una bambina che viveva in una fattoria dello Småland. Dell'autore de' Il meraviglioso mago di Oz' viene proposta una classica favola di Natale dedicata al personaggio più amato dai bambini in 'La vita e le avventure di Babbo Natale' (Gribaudo) di Lyman Frank Baum, a cura di Stefania Lepera, con le illustrazioni di Giulia Rossi. Una raccolta di sedici storie 'Il paese dei palloncini di gomma e altre fiabe' (Giunti) in cui il coraggio, la generosità e la bontà d'animo sono il vero antidoto contro il male dell'ex presidente della Corte Costituzionale Paolo Grossi, morto il 4 luglio 2022, escono postume con le illustrazioni di Maria Luisa Di Gravio e la prefazione che aveva scritto l'autore.

Per i più grandicelli 'Il figlio del mare' (Mondadori Raqazzi) di Davide Morosinotto dove la vita tranquilla di Pietro, quattordici anni, viene sconvolta dalla notizia portata da un cavaliere: arrivano gli Unni! Sotto l'albero non può mancare il manifesto che incoraggia i giovani lettori a prendere posizione e diventare ambientalisti attivi: il 'Manuale per Supereroi Green' (Battello a Vapore-Piemme) di Mauro Garofalo.

Consigliato dai 10 anni in su, in realta' è un libro per tutti, un manifesto chiaro con le bellissime illustrazioni di Alberto Orso. Dentro il manuale, tra l'altro, un glossario, le istruzioni per costruire Quartieri Generali sull'albero, mappe, futuri possibili e reti sotterranee. (ANSA).