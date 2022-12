Libri: saggio Labbate legge obiezione coscienza 50 anni dopo

(ANSA) - PISA, 14 DIC - MARCO LABBATE 'UN'ALTRA PATRIA.

L'OBIEZIONE DI COSCIENZA NELL'ITALIA REPUBBLICANA' (ed. Pacini, pp. 304, euro 19) - Cinquant'anni fa, il 15 dicembre 1972, la legge n. 772 riconosceva per la prima volta l'obiezione di coscienza al servizio militare. A quella legge si arrivò dopo 25 anni di lotte che coinvolsero movimenti, intellettuali, politici, sacerdoti, studenti, singoli cittadini; c'erano nonviolenti, libertari, anarchici, cattolici, valdesi, radicali, testimoni di Geova. "Fu la conquista di diverse minoranze", commenta Marco Labbate, ricercatore di Storia Contemporanea dell'Università di Urbino, che all'obiezione di coscienza ha dedicato una ricerca storica pubblicata dalla casa editrice Pacini di Pisa e intitolata "Un'altra patria. L'obiezione di coscienza nell'Italia repubblicana".

"La legge 772 - spiega Labbate - rientra in una storia di conquiste di diritti civili e sociali avvenuta in una stagione importante, negli anni '70, testimoni di un'Italia che vive gli anni di piombo ma procede in avanti e ottiene importanti risultati". Secondo Labbate "la storia dei diritti civili e sociali può servire ancora perché in fondo ci incoraggia, ci fa dire che i tempi della lotta e delle conquiste sono lunghi anni, talvolta secoli: oggi vi sono movimenti che si battono per l'uguaglianza di genere, per l'allargamento della cittadinanza, per il clima; insomma, in Italia c'è sempre la necessità di riaggiornare il nostro catalogo dei diritti e delle uguaglianze e di preservare quelli conquistati". E la riflessione sull'obiezione di coscienza, al tempo della guerra in Ucraina, conclude il ricercatore, "è molto attuale pone problemi di coscienza oltre che politici: cosa fare di fronte all'aggressione di un potere oppressivo come l'autoritarismo putiniano? Come si può rimanere inerti davanti alla necessità di difendersi di cittadini minacciati? Come non chiedersi se l'invio di strumenti di difesa sia inevitabile quando una popolazione è sottoposta a crimini di guerra e alla distruzione di infrastrutture vitali? Ma non ci si può non interrogare sui rischi di uno sforzo bellico incontrollato, di lungo periodo, che non prevede altra possibilità di pace che la capitolazione di uno dei contendenti, in una continua escalation, che in era atomica può significare annientamento dell'umanità". (ANSA).