Lagioia, 'Sostiene Pereira' per ricordare basi della democrazia

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - "Forse è il caso di ricordare su cosa si fonda la democrazia in questo continente". Così Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino, spiega la scelta del libro di Antonio Tabucchi Sostiene Pereira per la terza edizione del progetto 'Un libro tante scuole'. "E' un romanzo civile, come Per chi suona la campana di Hemingway e Omaggio alla Catalogna di Orwell, è chiaro dove guarda. Sono libri antifascisti", spiega Lagioia.

Sostiene Pereira, con la prefazione di Dacia Maraini, sarà distribuito gratuitamente a 6.000 studenti di tutta Italia.

"Questo libro è un classico della letteratura italiana, un classico contemporaneo. Tra l'altro uno dei pochi romanzi italiani contemporanei riconosciuti in tutto il mondo. Antonio Tabucchi riesce a fare due cose, di solito non allineate tra di loro: da una parte riesce a indagare la profondità dell'animo umano e in questo è una sorta di erede di scrittori come Pessoa (basta vedere il discorso sulla Confederazione delle anime), dall'altra lo fa in un romanzo civile. Di solito le due cose non vanno insieme" osserva Lagioia. (ANSA).