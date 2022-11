ANSA/ Lettura e vita culturale, a Milano vanno a braccetto

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Lettura e partecipazione a eventi culturali come rassegne cinematografiche, mostre, spettacoli teatrali e concerti sono strettamente correlati. E' quello che accade a Milano dove nell'ultimo anno il tasso di lettura si attesta al 75% e quello di partecipazione alla vita culturale cittadina al 60%. Lo dice una ricerca sulla lettura e sui consumi culturali nel comune di Milano, realizzata dall'Associazione Italiana Editori-Aie, in collaborazione con Pepe Research per BookCity Milano, la festa del libro e della lettura che si svolgerà a Milano dal 16 al 20 novembre.

Secondo l'indagine, presentata a Palazzo Reale in un evento realizzato grazie alla collaborazione tra Aie, Comune di Milano-assessorato Cultura, BookCity Milano e Fondazione Cariplo, chi più legge più partecipa alla vita culturale e viceversa. Il 93% dei milanesi è d'accordo con l'affermazione secondo cui la "ricca offerta di manifestazioni culturali spinge alla ricerca di libri sul tema e alla loro lettura". Una percentuale più bassa, 65%, ritiene che l'intensità della vita lavorativa, il tempo impiegato per la cura della famiglia e gli spostamenti lascino poco tempo da riservare alla lettura. C'è però un 18% della popolazione milanese che non partecipa o è escluso da qualsiasi consumo culturale, lettura compresa.

I luoghi della cultura più frequentati dai milanesi sono i cinema: ha visto almeno un film nelle sale nell'ultimo anno il 43% della popolazione con più di 14 anni, con una frequenza media di oltre 4 spettacoli. Seguono musei, mostre, rassegne d'arte e monumenti artistici con il 33% e una frequenza media di 3,9 eventi, quindi i concerti (dalla musica pop a quella classica) con il 28% (4,3 eventi), il teatro 21% (6,5 spettacoli) e saloni del libro, eventi letterari e incontri con autori con il 15% (5 eventi).

Le manifestazioni culturali più partecipate nell'ultimo anno sono state la Milano Comics & Games e Novegro Comics and Games (22%), la Music Week (15%), il Salone della Cultura, unito ai mercatini del libro usato e di modernariato (13%), le manifestazioni e cicli di spettacoli nei principali teatri (13%), il Salone del Mobile con Design Week e Fuorisalone (11%), il Photo Week (11%). Gli spazi culturali più frequentati, Palazzo Reale a parte (citato "spontaneamente" dal 28% degli intervistati), sono la Fabbrica del Vapore (14%), Gallerie d'Italia (13%), La Triennale (12%), Palazzo Sormani (9%), Base Milano (6%) e Fondazione Feltrinelli (5%).

L'82% dei milanesi ha almeno un profilo social: Facebook è il più utilizzato (63%), seguito da Instagram (46%), Twitter (37%) e TikTok (33%). Il 25% dei milanesi, in particolare, utilizza i suoi profili social per segnalare e commentare eventi culturali, i libri che ha letto; la percentuale raggiunge il 54% nella fascia 18-24 anni e il 59% tra gli studenti. Concerti (16%), lettura di libri (16%), visite a musei e mostre (12%) sono le attività più commentate.

Il 75% dei milanesi sopra i 14 anni si dichiara lettore (il dato nazionale è del 66%). In particolare, a Milano i libri a stampa sono letti dal 65% dei cittadini, 42% gli e-book, 16% ascolta gli audiolibri. Nelle donne il tasso di lettura è dell'82%, 69% tra gli uomini. Molti i lettori forti: il 32% dei lettori ha letto 12 o più libri nell'ultimo anno. Si legge soprattutto a casa - sul divano (64%) o a letto (50%), ma anche al parco (24%), nei momenti di attesa (24%) o sui mezzi pubblici (21%). Il 73% dei milanesi che acquista libri lo fa soprattutto in libreria (74% dei lettori/acquirenti), meno in edicole, cartolibrerie, grande distribuzione (36%) e il 26% online. Per quanto riguarda invece le biblioteche, almeno un componente della famiglia è iscritto nel 41% dei nuclei familiari. (ANSA).