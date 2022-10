Gregorio Botta racconta Paul Klee

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Lui stesso si definiva 'inafferabile', molti invece lo chiamavano il Mago del Bauhaus, Buddha o addirittura il Buon Dio: quello che è certo è che Paul Klee è stato in grado di imporsi nella storia del Novecento come uno degli artisti non solo più amati, ma anche più capaci di 'parlare' a tutti i tipi di pubblico, dai bambini ai filosofi. A indagare il mistero del suo straordinario talento è Gregorio Botta, autore per Laterza del libro "Paul Klee. Genio e regolatezza".

Il volume è una biografia artistica, scritta da un autore che è artista a sua volta: Botta, attraverso i Diari e i densi scritti teorici lasciati da Klee, ricostruisce e intreccia la formazione di un uomo e la nascita di un'estetica che ha segnato il secolo. L'autore racconta la parabola incredibile di un artista che ha dipinto diecimila opere e che ha sempre sperimentato, creando nuove tecniche, usando linguaggi diversi, reinventandosi sempre: Klee è stato astratto e figurativo, lo hanno chiamato post-cubista, surrealista, espressionista, ma nessuna definizione è mai riuscita a definirne ogni aspetto.

In particolare Botta sottolinea come la furia creatrice di Klee (che in pittura raggiunse il suo vertice, ma che fu anche poeta e musicista) e la sua fertile ispirazione siano state regolate ed 'educate' mediante una vita eccezionalmente metodica, un caso raro tra gli artisti, spesso abituati agli eccessi. A corredo del libro anche un ricco apparato iconografico a colori.