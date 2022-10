Fiennes con JK Rowling, "non è un'ultrà fascista"

(ANSA) - NEW YORK, 25 OTT - Schierandosi tra chi critica la 'cancel culture', Ralph Fiennes ha difeso J.K. Rowling per la sua controversa presa di posizione sui trans. La 'mamma' di Harry Potter "non e' una oscena ultra fascista di destra", ha detto l'attore che ha interpretato Lord Voldemort in quattro film della popolare franchise, e "non merita gli abusi verbali" a cui e' stata soggetta a causa delle sue affermazioni.

"L'abuso verbale diretto contro di lei e' disgustoso. Posso capire un punto di vista che si arrabbia con lei per quel che ha detto sulle donne. Ma non e' una oscena ultra fascista di destra", ha detto Fiennes in una intervista al Magazine del 'New York Times': "E' solo una donna che dice 'sono una donna e voglio poter dire che sono una donna'. Capisco da dove viene, anche se non sono una donna".

La polemica sui trans risale al giugno 2020 quando l'autrice dei libri di Harry Potter usò il suo account Twitter per criticare un articolo sulla "gente che ha le mestruazioni". La Rowling aveva deriso l'articolo per non aver usato la parola "donne" e il tweet aveva provocato una valanga di commenti negativi, spingendo la scrittrice a ripeterlo ed elaborarlo in un mini-saggio sull'identità di genere che aveva alimentato la controversia. In agosto la Rowling ha postato una minaccia di morte ricevuta per aver espresso solidarietà a Salman Rushdie dopo l'attacco sul palcoscenico di un festival letterario a Chattaqua nello stato di New York.

A New York per una produzione allo Shed sulla vita di Robert Moses, l'urbanista che nel bene e nel male ha disegnato la 'Big Apple' moderna, Fiennes ha elogiato la Rowling per aver scritto "grandi libri sull'empowerment, su come i bambini trovano se stessi come esseri umani. Su come diventi un essere umano migliore, più forte e con un baricentro morale".

La voce di Lord Voldemort è isolata nell'universo di Harry Potter: altri attori della franchise tra cui Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint e Eddie Redmayne, si sono schierati con la comunità trans prendendo le distanze dalla scrittrice che è stata esclusa da 'Return to Hogwarth', la recente 'reunion' su HBO per il 20esimo anniversario del primo film della franchise 'Harry Potter e la Pietra Filosofale'. (ANSA).