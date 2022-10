L'Egitto nell'inedita 'Lotta fra Titani' di Wilbur Smith

WILBUR SMITH CON MARK CHADBOURN, LOTTA FRA TITANI (HARPERCOLLINS, PP 464, EURO 23,00). Arriva in libreria il 18 ottobre il romanzo inedito di Wilbur Smith 'Lotta fra Titani', una nuova epica avventura firmata con lo scrittore e giornalista inglese Mark Chadbourn, ambientata nell'antico Egitto, pubblicata postuma da HarperCollins nella traduzione di Sara Caraffini.

Antiche rivalità e intrighi, tradimenti e duelli, fughe rocambolesche e passione si trovano in questo secondo romanzo della saga di Taita dell'indiscusso maestro dell'avventura, morto il 13 novembre 2021 a 88 anni, autore delle celebri serie dedicate ai Courtney, ai Ballantyne e a Hector Cross, che ha pubblicato oltre 40 titoli tradotti in ventisei lingue.

"L'Egitto mi ha sempre affascinato, rappresenta il crocevia dei continenti, le fondamenta della storia della civiltà : è successo tutto lì", diceva poco prima della sua scomparsa Wilbur Smith che con i suoi romanzi ha venduto oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo. E proprio con l'antico Egitto aveva salutato ne 'Il nuovo Regno', scritto sempre con Mark Chadbourn, i suoi lettori.

Per oltre cinquant'anni la valle del Nilo non ha conosciuto altro che guerra e distruzione per mano degli Hyksos, un popolo assetato di sangue giunto dal lontano Oriente. La situazione è disperata: a frenare l'avanzata del nemico rimane solo un manipolo di coraggiosi ribelli capitanati da Taita, potente mago e consigliere del faraone, l'unico convinto che esista ancora una speranza. Piay, che gli è stato affidato dai genitori quando aveva solo cinque anni, è stato addestrato per diventare un prode guerriero e una spia senza rivali. Ed è proprio a lui che Taita affida una pericolosa missione: spingersi a nord, attraverso le terre nemiche e oltre il grande mare, per cercare alleati che li aiutino a difendere l'Egitto. Sarà un viaggio durissimo e pericoloso, che lo metterà alla prova in modi che non avrebbe mai immaginato, ma Piay sa che il destino del Regno è nelle sue mani.

Smith, che era nato nel 1933 in Africa centrale, nel 2015 ha fondato la Wilbur & Niso Smith Foundation, che promuove la cultura e la narrativa d'avventura. Fiore all'occhiello della fondazione è il prestigioso Wilbur Smith Adventure Writing Prize. Con HarperCollins ha pubblicato tra gli altri anche la serie per ragazzi Le avventure di Jack Courtney.