'Sono Francesco', esce libro di Edith Bruck dopo visita del Papa

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - EDITH BRUCK, 'SONO FRANCESCO' (LA NAVE DI TESEO PP. 96, EURO 12) Sarà in libreria il 20 ottobre 'Sono Francesco' di Edith Bruck, nato da una profonda riflessione della scrittrice dopo la visita eccezionale di Papa Francesco, nel febbraio 2021. Il Santo Padre era stato a casa della Bruck dopo essere stato colpito dalla "lettera a Dio" che la la scrittrice e poetessa sopravvissuta alla deportazione aveva appena pubblicato. 'Sono Francesco' esce per La nave di Teseo con la prefazione di Papa Francesco e la postfazione di Noemi Di Segni.

"Il libro che avete tra le mani è il tentativo di raccontare il nostro incontro che a me ha dato tanta forza e speranza" afferma Papa Francesco.

L'incontro storico fra il Papa e Edith Bruck, 91 anni, vincitrice del 'Premio Strega Giovani' nel 2021, è nel segno dell'emozione e del dialogo tra due tradizioni, quella cattolica e quella ebraica, unite dalla parola ma divise dagli orrori del ventesimo secolo. "Di fronte all'insensata follia della guerra, abbiamo nuovamente bisogno di lenire gli estremismi della contrapposizione e di curare le ferite dell'odio. Una testimone di tragiche violenze passate come Edith Bruck ha recentemente detto che la pace ha un suo segreto: non odiare mai nessuno. Se si vuole vivere, non si deve mai odiare" ha detto Papa Francesco il 27 luglio 2022.

Da quell'abbraccio inatteso la scrittrice e poetessa di origine ungherese, nata in una povera e numerosa famiglia ebrea nel 1931, sopravvissuta ad Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen, ha sviluppato una nuova riflessione sulla sua identità, sull'amore eterno per il marito Nelo Risi, sul senso di colpa che prova oggi per l'affetto verso il Papa, "un uomo buono che pure rappresenta la stessa Chiesa che non ha difeso i fratelli ebrei". Un libro commovente, che attraversa la vicenda personale e letteraria di una grande testimone del Novecento e dona una parola di speranza e di pace. (ANSA).