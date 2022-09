Libri: Cavallini indaga la salute psicologica al lavoro

(ANSA) - ROMA, 12 SET - BIANCAMARIA CAVALLINI, COME STANNO I TUOI. Perché è importante il benessere psicologico in azienda (Vallardi, 18 euro). "Ci sono persone che pensano che se vai dallo psicologo vuol dire che hai problemi gravi. Così come tante aziende ripetono che per loro la priorità sono le persone ma non si curano del loro lato emotivo". Parte da questa considerazione il saggio della psicologa del lavoro Biancamaria Cavallini dal titolo "Come stanno i tuoi?" (in libreria dal 30 settembre con Vallardi) e dedicato a un aspetto della cultura aziendale in grande cambiamento: l'attenzione al benessere psicologico dei lavoratori. Ispirato a un podcast di successo dallo stesso titolo, il libro individua best practice per tradurre nella pratica questa nuova sensibilità alla persona, integrandola nei processi organizzativi. L'autrice, convinta che il tema del benessere psicologico in azienda sia ancora uno scoglio difficile da affrontare per molte realtà lavorative, ritiene sia giunto il momento per ogni individuo di poter esprimere emozioni e bisogni al di là del proprio ruolo professionale. Il volume offre molti spunti di riflessione e affronta alcuni temi cruciali, come la 'person integration', cioè l'opportunità da parte dell'individuo di integrare non solo ruoli e ambiti di vita ma anche vissuti interni, un'opportunità che l'azienda stessa deve rendere possibile proprio per promuovere e normalizzare il benessere mentale al lavoro.

