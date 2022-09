Dizionario Italiano 2022, Treccani promuove la parità di genere

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Architetta, notaia, medica, soldata: arriva per Treccani il primo 'Dizionario della lingua italiana' che registra anche le forme femminili di nomi e aggettivi che tradizionalmente si trovano solo al maschile. Una rivoluzione che riflette e fissa su carta "la necessità e l'urgenza di un cambiamento che promuova l'inclusività e la parità di genere, a partire dalla lingua".

Cercando il significato di un aggettivo come "bello" o "adatto" troveremo quindi lemmatizzata, ovvero registrata e quindi visualizzata in grassetto, anche la sua forma femminile, seguendo sempre l'ordine alfabetico: bella, bello; adatta, adatto.

L'Istituto della Enciclopedia Italiana abbandona anche il vocabolariese e riconosce tra i neologismi distanziamento sociale, lockdown e smart-working. Cronaca di una lingua che, finalmente, evolve.

L'infaticabile lavoro di aggiornamento della lingua italiana a cui l'Osservatorio di Treccani si dedica senza sosta da oltre un secolo si concretizza in una nuova opera in tre volumi: Dizionario dell'Italiano Treccani, Dizionario storicoetimologico e Storia dell'Italiano per immagini, che sarà presentata in anteprima il 16 settembre alla XXIII edizione di Pordenonelegge, la Festa del Libro con gli Autori.

Diretto dai linguisti Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, Il Vocabolario Treccani 2022 è molto più che la versione aggiornata dell'opera pubblicata nel 2018: è lo specchio del mondo che cambia e il frutto della necessità di validare e dare dignità a una nuova visione della società, che passa inevitabilmente attraverso un nuovo e diverso utilizzo delle parole.

Parole da leggere. Parole da scoprire. Parole da vedere. I tre volumi del Vocabolario raccontano la nostra lingua secondo tre approcci diversi.

Nel Dizionario dell'italiano Treccani - Parole da leggere, Treccani propone - per eliminare anche gli stereotipi di genere secondo i quali a cucinare o a stirare è immancabilmente la donna, mentre a dirigere un ufficio o a leggere un quotidiano è puntualmente l'uomo nuovi esempi di utilizzo e contestualizzazione ed evidenzia il carattere offensivo di tutte le parole e di tutti i modi di dire che possono essere lesivi della dignità di ogni persona.

Oltre a promuovere un uso della lingua più al passo con i tempi e attento alla questione di genere, il Dizionario dell'italiano Treccani vuol essere uno strumento accessibile a tutti, rispettoso del primo diritto di chi legge, quello dell'immediata comprensione dei significati. Niente più "vocabolariese", tecnicismi lessicografici, spiegazioni complesse e definizioni che necessitano di altre per essere comprese. Gli esempi che guidano all'utilizzo delle singole voci sono riferiti all'uso reale della lingua e le definizioni sono volutamente chiare, semplici, dirette.

Particolare attenzione è stata data ai lettori più giovani e al loro mondo: non solo si è scelto di dare spazio a numerosi termini ricorrenti nei testi scolastici e universitari, ma è stato favorito l'inserimento di molti esempi presi direttamente dalla rete, dai blog o dalle reti sociali.

Un'apertura nei confronti del digitale "che dimostra la fiducia dall'Istituto verso i nuovi mezzi di comunicazione e le nuove generazioni".

Attenta anche la selezione dei neologismi accolti.

In 'Storia dell'italiano per immagini', ci sono testi e illustrazioni in grado di trasmettere un ritratto suggestivo e originale della storia della nostra lingua e nel Dizionario storico-etimologico - Parole da scoprire, c'è una pagina per ognuna delle 521 parole analizzate che conduce il lettore attraverso un viaggio temporale alla scoperta di aneddoti, storie e particolarità relative alle voci stesse.

(ANSA).