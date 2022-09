Mario Giupponi alla guida di Ilab

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Per la prima volta nella storia un italiano è stato eletto alla guida dell'organizzazione internazionale dei librai antiquari (ILAB).

A ricoprire l'importante carica, per il prossimo biennio, sarà Mario Giupponi titolare dello Studio Bibliografico Benacense di Riva del Garda (Trentino).

La proclamazione nel corso del 44esimo Congresso di categoria svoltosi ad Oxford, la città delle guglie sognanti, all'indomani dell'addio alla Regina Elisabetta in un Regno Unito orfano, dopo 70 anni, della sua figura centrale.

Giupponi già alla guida dell'ALAI, l'Associazione librai antiquari d'Italia, si conferma, dunque, tra i massimi esperti di libri antichi a livello internazionale.

Per lui, ma anche per tutti i librai antiquari italiani, un importante attestato di stima da parte dell'organismo internazionale, fondato nel lontano 1947, che rappresenta quasi 2000 rivenditori in 32 paesi. (ANSA).