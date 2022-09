Il caso Alaska Sanders domina classifica libri luglio-agosto

(ANSA) - ROMA, 05 SET - È ancora un'estate dedicata alla narrativa quella dei lettori e delle lettrici italiane. Resiste in cima alla classifica dei libri più venduti tra luglio e agosto Il caso Alaska Sanders del francese Joël Dicker (La nave di Teseo), seguito dal Premio Strega Mario Desiati, con il suo Spatriati (Einaudi) - che a giugno trovavamo in quarta posizione - e il fenomeno social Colleen Hoover con It ends with us.

L'onda lunga di TikTok firma anche la quarta posizione, con Fabbricante di lacrime di Erin Doom (Magazzini Salani), dalla grande resilienza in classifica.

Con qualche oscillazione di posizione, sono conferme anche i titoli successivi: Il rosmarino non capisce l'inverno di Matteo Bussola (Einaudi), Noi due come un sogno del re del romance Nicholas Sparks (Sperling & Kupfer) e Niente di vero di Veronica Raimo, finalista allo Strega, che dalla decima sale all'ottava posizione. In settima l'immancabile manga, presenza fissa nelle classifiche generali dell'ultimo periodo: questo mese è la volta della limited edition di Demon slayer (Star Comics), che apre - neanche a dirlo - anche la classifica fumetti. A chiudere la classifica dei libri più venduti dal 18 luglio al 14 agosto I miei giorni alla libreria Morisaki di Satoshi Yagisawa (Feltrinelli) e Come uccidono le brave ragazze di Holly Jackson (Rizzoli).

Tra i saggi primeggia invece l'attualità, con Leonardo Del Vecchio di Tommaso Ebhardt (Sperling & Kupfer), il ritratto del fondatore di Luxottica scomparso in estate, e Ucraina di Alessandro Orsini (PaperFIRST).

Nella manualistica - dopo che la classifica precedente celebrava la voglia di leggerezza con il Quaderno di compiti delle vacanze per adulti di Blackie Edizioni - il primo posto spetta al più settembrino e aspirazionale La sottile arte di fare quello che c***o ti pare di Mark Manson (Newton Compton Editori).

Ogni 4 settimane il Giornale della libreria, magazine dell'Associazione Italiana Editori (AIE), pubblica online l'elenco dei 100 libri più letti e classifiche settoriali per la narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica e, per la prima volta, anche manualistica e fumetti. (ANSA).