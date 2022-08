ANSA/Da Piperno a Comencini i libri di punta dell'autunno

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il 'Proust senza tempo' (Mondadori) di Alessandro Piperno, a un secolo dalla morte di Marcel Proust, il 18 novembre 1922. Il cruciale triennio tra il 1938 e il 1940 su cui si concentra 'M. Gli ultimi giorni dell'Europa' (Bompiani) di Antonio Scurati. La Comune di Parigi, la Rivoluzione bolscevica, la Resistenza, la Rivoluzione sessuale narrate attraverso quattro donne come tante e per questo straordinarie in 'Flashback' (Feltrinelli), nuovo romanzo di Cristina Comencini.

Sono tra le novità di punta della narrativa italiana che ci aspettano in libreria al rientro dalle vacanze, in un autunno ricco di proposte editoriali, grandi autori, sorprese ed esordi.

A settembre è attesa l'uscita postuma per Mondadori di 'Lettere 1951-2022' (titolo non ancora definitivo), una preziosa e inedita raccolta di scambi epistolari tra Raffaele La Capria, morto il 29 giugno 2022, e alcuni degli intellettuali e scrittori più conosciuti della letteratura italiana contemporanea da Claudio Magris a Sandro Veronesi, da Emanuele Trevi a Silvio Perrella, passando per Pier Paolo Pasolini, Inge Feltrinelli, Roberto Bobbio, Edoardo Albinati e Pietro Citati.

Una nuova lettura della Recherche viene proposta da Giovanni Bottiroli in 'Marcel Proust. Il romanzo del desiderio' (Feltrinelli) in cui ci mostra come Proust abbia saputo esplorare, come nessun altro scrittore, l'universo governato da desiderio, amore, gelosia.

Alessandro Baricco torna con un saggio :'La Via della Narrazione' (Feltrinelli), dopo il successo di 'Quel che stavamo cercando', in cui ci fa vedere come le storie, le trame, i personaggi ruotino intorno ad una componente chimica, la più misteriosa, lo stile. Isolamento ed esclusione sono i temi che uniscono i tre racconti di 'Uscire dal mondo' (Rizzoli) di Edoardo Albinati con un giovane detenuto che nessuno è in grado di salvare, un frate cappuccino sul quale piovono le dicerie di una intera comunità e un musicista misantropo alla resa dei conti con la vita.

Al ritorno dalle vacanze anche il nuovo binomio del legal thriller italiano formato dallo scrittore Alessandro Perissinotto e dall'avvocato Piero d'Ettorre, con 'Cena di classe. Il primo caso dell'avvocato Meroni' (Mondadori).

Bisognerà aspettare ottobre per il ritorno, a quattro anni di distanza dalla conclusione della 'Trilogia del Padre', del maestro del thriller italiano Sandrone Dazieri con 'Il male che gli uomini fanno' (HarperCollins), sulla scomparsa di una ragazza, Amala Cavalcante e per l'arrivo del nuovo romanzo, L'isola dei battiti del cuore' di Laura Imai Messina, sul potere salvifico dell'amicizia. La scrittrice italiana che vive in Giappone, dopo il successo di 'Quel che affidiamo al vento', pubblica di nuovo con Piemme questa storia ambientata in un luogo magico e reale nel sud-ovest del Giappone. Andrea Pomella in un romanzo storico, politico, filosofico, lirico, documentario, davvero difficile da definire, 'Il dio disarmato' (Einaudi), interseca i fatti pubblici con il racconto privato delle ultime otto ore di vita di Aldo Moro prima del sequestro.

Ad attenderci in libreria anche 'Sogno bianco' (Rizzoli) di Gabriele Romagnoli in cui racconta, tra la prima guerra mondiale e il 2037, la scomparsa del più importante ghiacciaio italiano.

Mentre un magico cammino a piedi, da Piazza Duomo alla Riviera di Levante, è quello che percorre Enrico Brizzi ne 'Il mare bagna Milano' (Ponte alle Grazie). Un modo nuovo di vedere Roma viene proposto da Corrado Augias in 'La fine di Roma.Trionfo del cristianesimo, morte dell'Impero' (Einaudi).

Tra le proposte inaspettate quella di Massimo Bubola che in 'Sognai talmente forte' (Mondadori) ripercorre e ricrea le sue canzoni più celebri e le ripropone in una nuova forma d'arte, quella del romanzo. E tra gli esordi quello di Luca D'Andrea con 'Il girotondo delle iene' (Feltrinelli), ispirato alla vicenda vera del "Mostro di Bolzano" dal quale è in fase di sviluppo la realizzazione di una serie tv. (ANSA).