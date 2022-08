Da Sidney a New York, un mese di 'lezioni' su Sciascia

(ANSA) - PALERMO, 17 AGO - Da Sidney a New York per quasi un mese sarà discussa l'eredità intellettuale e culturale di Leonardo Sciascia. Gli incontri, ospitati da varie università e dagli istituti italiani di cultura all'estero, sono promossi dall'associazione Amici di Leonardo Sciascia e dal comitato nazionale presieduto da Emma Bonino e costituito per il centenario della nascita dello scrittore siciliano. Tra dibattiti e presentazioni di libri si segue il filo dell'universalità del messaggio sciasciano, caratterizzato da un'assenza di confini.

Le "lezioni" cominceranno il 25 agosto a Edimburgo. Per iniziativa dell'Istituto italiano di cultura sarà organizzato un confronto attorno al libro di Joseph Farrell ("Leonardo Sciascia. The Man and the Writer", Olschki editore) al quale, oltre all'autore parteciperà Davide Messina, un italianista dell'università di Edimburgo. Un incontro analogo si terrà il 26 agosto a Sidney e il 13 settembre al dipartimento di lingua e cultura italiane della Yale University di New Haven.

Le iniziative sulla memoria e sull'eredità di Sciascia culmineranno con due incontri a New York. Uno sarà ospitato il 20 settembre dalla libreria Rizzoli. L'altro si terrà nella sede dell'Istituto italiano di cultura di Park Avenue dove per due giorni, il 22 e il 23 settembre, si svolgerà il tredicesimo "Leonardo Sciascia colloquium". Al centro del dibattito il mito americano e il mito mediterraneo nella visione dello scrittore di Racalmuto: cinque sessioni, tavole rotonde, videoclip e discussioni sul singolare e appassionato rapporto di Sciascia con la letteratura americana. Il tema sarà sviluppato da vari studiosi tra cui Joseph Farrell, Ann Goldstein, Valerio Cappozzo, Amara Laakhous, Antonio Monda, Valter Vecellio, Domenico Scarpa e altri. (ANSA).