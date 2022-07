Libri: Renn, ci attendono sfide, serve nuova economia del sapere

(ANSA) - TRIESTE, 17 LUG - "Le sfide che attendono il genere umano sono enormi e di difficilissima soluzione. Per affrontarle occorre una preparazione media dei popoli più alta, dunque è fondamentale trasferire sapere nelle persone. Occorre una nuova economia del sapere che permei nella società attraverso strutture dedicate, con una scuola meno settoriale". Lo ha detto all' ANSA Jürgen Renn, direttore del Max Planck Institute for the History of Science di Berlino, a Trieste per un convegno e per l'uscita in italiano della sua enciclopedica opera, "L'evoluzione della conoscenza. Dalle origini all'Antropocene" (Carrocci).

"Viviamo in un paradosso. C'è ricchezza enorme di saperi, ma non è organizzata in modo da accedere alle conoscenze che servono per affrontare le crisi che si prospettano". Occorre "un forte sviluppo di integrazione tra scienze naturali e sociali e della cultura umanistica, bussole per capire che direzione prendere. Ma questa integrazione non è considerata prioritaria nel nostro sistema accademico ed economico". Insomma, "c'è bisogno di una nuova 'economia del sapere', che ci permetta di concentrarci su quello di cui c'è bisogno per affrontare le sfide globali". Per questo, i saperi devono essere accessibili al vasto pubblico. Ma va regolato l'uso di Internet: è una struttura con grande potenzialità di rappresentare la conoscenza umana ma al momento non è ottimizzata, segue soltanto i valori del mercato". Si comincia ristrutturando le priorità di ricerca in ambito accademico, e coinvolgendo "scuola e impegno divulgativo da parte di coloro che producono la conoscenza".

