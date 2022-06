Pubblicati carteggi di Amintore Fanfani con Ragghianti

(ANSA) - LUCCA, 16 GIU - Pubblicati dalla Fondazione Ragghianti di Lucca i carteggi di Carlo Ludovico Ragghianti (1910-1987) con le eminenti personalità con cui fu in stretto contatto. Il primo volume raccoglie il carteggio intrattenuto dallo storico dell'arte e politico lucchese con Amintore Fanfani (1908-1999), esponente democristiano di punta, presidente del Senato dal 1968 al 1973, dal 1976 al 1982 e dal 1985 al 1987, e per ben cinque volte capo del governo. La pubblicazione, curata da Tiziano Torresi, con prefazione del direttore Paolo Bolpagni, documenta un legame di amicizia e di collaborazione finora inesplorato.

Le personalità di Ragghianti e Fanfani, molto distanti nei punti di partenza, negli itinerari di pensiero e di azione e nelle mete ideali - si legge in una nota - convergono attorno a una comune professione di fede nella passione civile e nell'esercizio del pensiero critico. Lo scambio di lettere che scaturisce da questo incontro "ispira e libera le intuizioni di due menti esuberanti su argomenti di studio, su iniziative politiche e culturali e su bilanci e progetti di grande significato per lo sviluppo del Paese".

Una copia del libro edito dalla Fondazione Ragghianti è stata inviata alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha risposto con una lettera indirizzata al direttore Paolo Bolpagni, con la quale ha lodato il volume e ha notato che lo scambio epistolare tra Carlo Ludovico Ragghianti e Amintore Fanfani le è parso "ricchissimo di preziose riflessioni su temi ancora attuali". Casellati ha espresso anche il proprio apprezzamento per l'attività di ricerca svolta dalla Fondazione Ragghianti, che aiuta "a riscoprire e ad approfondite la conoscenza di personaggi importanti della nostra storia del '900". (ANSA).