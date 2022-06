Morto Bernhard Casper, filosofo delle religioni

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - E' morto Bernhard Casper, eminente filosofo delle religioni. 91 anni, professore emerito all'Università di Freiburg im Breisgau, era nato a Trier. A darne la notizia è Filosofi lungo l'Oglio, la manifestazione di cui era stato ospite più volte negli anni la cui nuova edizione si inaugura proprio domani. Era tra l'altro cittadino onorario di Travagliato (Brescia). Autore di una bibliografia sterminata, Casper ha elaborato una filosofia del dialogo come realizzazione del nesso tra essere ed evento.

"Bernhard Casper è stato colui che, come si dice in gergo, mi ha aperto gli occhi. È stato, davvero, un Maestro, un uomo di profonda spiritualità, umanità e dotato di una ammirevole capacità di ascolto". Sono le parole della filosofa Francesca Nodari, presidente di Filosofi lungo l'Oglio, a commento della scomparsa dell'eminente filosofo delle religioni. "E' proprio grazie a Casper - ha spiegato Nodari, allieva del filosofo tedesco - che il festival ha intrapreso il suo percorso. Uno studioso di grande talento acume e perspicacia, membro del nostro comitato scientifico e della giuria del Premio internazionale di filosofia, più volte ospite atteso del nostro Festival, che ha sempre seguito anche da lontano, quando le forze non gli consentivano di poter garantire la sua presenza.

Bernhard Casper è stato anche il primo vincitore del già citato Premio internazionale di Filosofia, con il volume "Il pensiero dialogico", da poco riedito dalla Morcelliana. Nel 2012 gli venne conferita, dall'allora sindaco Dante Daniele Buizza, la cittadinanza onoraria del Comune di Travagliato". "Casper - continua Francesca Nodari - ci ha insegnato a sostare con attenzione sulla centralità dell'accadimento dell'incontro con l'Altro, che conduce alla salvezza". (ANSA).