Libri: Accatino, Outsiders3 da Pippa Bacca a Fausto delle Chiaie

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - ALFREDO ACCATINO, OUTSIDERS3 (GIUNTI EDITORE, PP. 240, EURO 29) - Da Fausto delle Chiaie a Pippa Bacca, da Anna e Bernhard Blume a Loïe Fuller, e poi Ana Mendieta, Richard Gerstl, Efraim e Menashe Seidenbeutel, George Ault, Alberto Spadolini, Stenberg Brothers, Kenjiro Azuma, e molti altri: sono gli artisti dimenticati, nonostante la loro evidente genialità, che Alfredo Accatino rende finalmente protagonisti nel suo "Outsiders3", terzo e ultimo volume edito da Giunti dedicato al racconto di personaggi sconosciuti attivi nell'arte del '900. In libreria dal 22 giugno e corredato da 200 foto a colori e in bianco e nero, il libro suggerisce al lettore una storia dell'arte parallela, raccontando vicende straordinarie provenienti anche da luoghi inaspettati. Con uno stile ironico e antiaccademico, Accatino accende i riflettori sul variegato mondo creativo di artisti che con efficacia hanno lavorato in pittura e scultura, fotografia e arti performative (ma anche utilizzando quelle tecniche espressive che di solito non si trovano nei libri di storia dell'arte): figure troppo avanti rispetto al proprio tempo e che per questo sono state giudicate e messe da parte. A ognuno di questi artisti, l'autore vuole rendere giustizia: tutti infatti, vivendo mutamenti sociali e periodi storici complessi, hanno lasciato il proprio segno, ma sono stati esclusi dall'arte "ufficiale", perché ritenuti perdenti e non classificabili. (ANSA).