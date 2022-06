Apre a Roma il Fondo Camilleri, un vero tesoro di cultura

(ANSA) - TRIESTE, 07 GIU - Ben 120 faldoni con diversissimi testi, di cui 60 regie, 30 copioni teatrali, foto di sala, di scena, recensioni, corrispondenze con gli autori delle opere; e poi 300 sceneggiature, adattamenti radiofonici e televisivi, oltre naturalmente alle sceneggiature di Montalbano. E' il "tesoro", sintetizzato da Antonio Sellerio, del Fondo Camilleri, che apre il 7 giugno a Roma.

Nell'archivio ricostruito grazie all'impegno delle tre figlie - Andreina, Elisabetta, Mariolina - e di una archivista, sono custoditi anche un centinaio di poesie, per lo più inedite, 40 racconti sul teatro, interventi a convegni e 5/6 romanzi appuntati a mano. E inoltre: corrispondenze personali con editori, con esponenti di cultura come Orazio Costa, Vitaliano Brancati, Primo Levi, Leonardo Sciascia, Raffaele La Capria, Angelo Ripellino, tanto per fare dei nomi.

Per Sellerio questo testimonia un fatto: "Andrea Camilleri prima che arrivasse al successo, era già un personaggio centrale della cultura italiana". La "vera rilevanza è il fatto che spazza via l'idea che a 75 anni Andrea Camilleri sia spuntato come un fungo".

Infine, la corrispondenza familiare, dal suo arrivo a Roma e l'inizio sua carriera, la prima regia.

"E' un regalo alla cultura e agli italiani", commenta il ministro Dario Franceschini. "Un meraviglioso dono fatto a Roma e a tutti gli appassionati della letteratura di Camilleri", per il sindaco Roberto Gualtieri. "Non capita spesso, non negli ultimi anni, che si siano intellettuali con questo reciproco rapporto d'amore con pensiero critico da un lato e grandissima popolarità dall'altro", sottolinea il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (ANSA).