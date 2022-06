Woody Allen dopo 15 anni torna ai racconti

NEW YORK - Praticamente ignorato negli Usa e mentre si prepara a girare il suo cinquantesimo film, Woody Allen sta per dare alle stampe un libro di racconti per la prima volta in 15 anni. "Zero Gravity" che esce domani in contemporanea in Italia con La nave di Teseo di Elisabetta Sgarbi, suggerisce nel titolo che "la scrittura non va presa sul serio, ma come con tutto il vero umorismo, non tutte le risate sono senza peso". "Park Avenue, piano alto. Vendi o buttati"(sulla faciloneria e l'avidità degli agenti immobiliari), "Mucca Pazza", "Un ritocchino non fa male a nessuno", "Quasi Rembrandt " (in cui un cavallo dipinge quadri a olio e rischia di diventare famoso), questi alcuni titoli della raccolta che e' la quinta per Woody dopo i classici "Rivincite" del 1971, "Senza Piume", "Effetti Collaterali" e "Pura Anarchia" del 2007, mentre due anni fa e' uscita l'autobiografia "A Proposito di Niente".

Il regista ,che negli Usa è di nuovo all'indice dopo il ritorno di fiamma delle accuse della figlia adottiva Dylan di averla molestata da bambina (rilanciate dall'esplosivo documentario su Hbo "Allen vs. Farrow"), raccoglie brani pubblicati sul "New Yorker" e undici altri racconti creati appositamente per il libro dedicato con ironia alle figlie Manzie e Bechet ("cresciute davanti ai nostri occhi usando le carte di credito alle nostre spalle" e alla moglie Soon Yi: "Se Bram Stoker ti avesse conosciuta, avrebbe saputo come scrivere un sequel".

L'amica Daphne Merkin, sempre con lui anche nella piu' recente bufera, ha scritto la prefazione, ricordando le migliori battute di Allen che, sia che vengano dai film che dai libri, sono comunque radicate nella nostra cultura. "Allen non ha perso un briciolo della sua abilità nel divertirci. In questi tempi, uno dei pochi rimedi affidabili alla cupezza e alla disperazione è l'umorismo. Mai come ora, è importante far scendere in pista i clown", ha scritto la Merkin. Tra i titoli, oltre a "Fate la nanna concette di pollo" e "Quando lo stemma sul cofano della macchina c'e' Nietzsche", la raccolta comprende una lunga e intensa short story che, spiega l'amica Daphne, rappresenta "la quintessenza dello stile di Allen, nel suo misto di leggerezza romantica e attonita incredulità di fronte a 'un mondo fatto apposta perche' lui non potesse mai venirne a capo". L'alter ego di Woody stavolta è il ventunenne Jerry Sachs, e la love story coinvolge una ragazza dagli occhi viola di nome Lulu che sta scrivendo una tesi su Rilke: trattandosi di un racconto di Allen la felicità non dura a lungo. Non manca una rapida frecciata alla cultura 'woke' e non viene risparmiata Hollywood, con il suo lusso illusorio e le sue gerarchie fasulle. Negli Usa "Zero Gravity" e' pubblicata da Skyhorse, una casa editrice che negli ultimi anni si è fatta un punto di onore di pubblicare autori "intoccabili": oltre Woody Allen, anche l'ex avvocato di Trump Michael Cohen e lo scrittore (e biografo fallito di Philip Roth) Blake Bailey, accusato di stupri.