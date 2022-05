Solo è il coraggio, di Roberto Saviano libro più venduto

Solo è il coraggio - Giovanni Falcone, il romanzo (Bompiani) di Roberto Saviano è il libro più venduto in Italia nelle quattro settimane che vanno dal 28 aprile al 22 maggio, secondo le classifiche pubblicate mensilmente dal Giornale della libreria in collaborazione con Nielsen BookScan e Ufficio studi AIE. Un fumetto - a conferma del buon momento del genere - al secondo posto: Le storie da brivido, di Lyon (Magazzini Salani). Rancore, di Gianrico Carofiglio (Einaudi), al terzo posto mentre al quarto si conferma il fenomeno giovanile Erin Doom, autrice nata su Wattpad e che con il suo Fabbricante di lacrime (Magazzini Salani) si piazza al quarto posto, anche grazie al traino di TikTok, e anche al quattordicesimo con Nel modo in cui cade la neve (Magazzini Salani).

Ogni 4 settimane il Giornale della libreria, magazine dell'Associazione Italiana Editori, pubblica online l'elenco dei 100 libri più letti e classifiche settoriali per la narrativa straniera e italiana, ragazzi, saggistica e, per la prima volta, anche manualistica e fumetti.

Nuovo boom dei manga che piazza due titoli nella top 10 generale: Demon slayer. Kimetsu no yaiba di Koyoharu Gotouge (Star Comics) al sesto posto e One Piece di Eiichiro Oda (Star Comics) all'ottavo. Nella classifica settoriale dei fumetti si segnala al settimo posto, trainato dalla serie Netflix, Heartstopper, di Alice Oseman (Mondadori).



1) Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il romanzo Roberto Saviano Bompiani Narratori italiani 24,00 €

2) Le storie da brivido Magazzini Salani 16,80 €

3) Rancore Gianrico Carofiglio Einaudi. Stile libero 18,50

4) Fabbricante di lacrime Erin Doom IMagazzini Salani 15,90 €

5) It ends with us. Siamo noi a dire basta Colleen Hoover Sperling & Kupfer Pandora 15,90 €

6) Demon slayer. Kimetsu no yaiba Koyoharu Gotouge Star Comics Big 4,50 €

7) La Russia di Putin Anna Politkovskaja Adelphi Gli Adelphi 14,00 €

8) One piece. Celebration edition Eiichiro Oda Star Comics Young 18,00 €

9) Violeta Isabel Allende Feltrinelli I narratori 20,00 €

10) Una storia. Autobiografia Luciano Ligabue Mondadori Vivavoce 22,00 €