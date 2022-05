'Papa Francesco, la tessitura del mondo', dialogo a più voci

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - PAPA FRANCESCO, LA TESSITURA DEL MONDO A CURA DI ANDREA MONDA (SALANI LE STANZE, PP 240, EURO 16,00) Partendo da un messaggio del Papa del 2020, 43 grandi scrittori, artisti e intellettuali internazionali tra i quali Edna O'Brien, Donna Tartt, Marilynne Robinson, Renzo Piano, Nicola Lagioia, Sandro Veronesi, Francesco De Gregori, David Mamet, Colum McCann, Daniel Mendelsohn si confrontano sull'importanza di raccontare storie per unire le persone in un tempo di crisi e di divisioni. Le loro riflessioni sono confluite nel libro 'Papa Francesco, la tessitura del mondo', a cura di Andrea Monda, che esce per Salani Le Stanze il 26 maggio, in concomitanza con la Giornata delle Comunicazioni sociali, in cui ogni anno viene pubblicato un testo del Papa.

"Il mondo stesso, dice il Papa nel suo messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, è un tessuto e le storie che gli uomini raccontano sono i fili di questo tessuto messo sempre a dura prova. Per intrecciare di nuovo forti legami è quindi necessario che questi 'animali narranti' che sono gli uomini riprendano a frequentare l'antica arte del racconto.

Questa ripresa è urgente per rinforzare le identità oggi smarrite, sia quelle personali che quelle comunitarie. Un popolo ha bisogno di una narrazione, che le generazioni si parlino e raccontino reciprocamente le proprie storie. Sulle pagine dell'Osservatore Romano, sono stati pubblicati quarantaquattro testi 'provocati' dalla lettura di quel messaggio. A intervenire soprattutto artisti, per lo più scrittori, ma anche giornalisti, saggisti, teologi. Tutti hanno letto il testo del Papa e hanno voluto contribuire con la loro riflessione a creare, appunto, un intreccio, un 'tessuto' più ampio e variegato che arricchisse il testo originale" spiega Andrea Monda nell'introduzione. E aggiunge: alla fine entrambe le parti, il Papa e i suoi commentatori, grazie a questo libro conversano tra di loro e con noi, con ciascuno dei lettori che 'entrerà all'interno di questo dialogo e lo proseguirà nella sua vita quotidiana'". (ANSA).