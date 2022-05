Libri: Firsts Italia, fiera che celebra patrimonio librario

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - I libri d'artista e quelli dedicati a scienza e medicina, le riviste del Novecento, i volumi antichi con le belle tavole nei testi, le solide legature in pergamena e i titoli su tasselli in oro sul dorso, e poi gli erbari, i manoscritti, le Edizioni Gobetti o Bodoni, gli atlanti introvabili, le stampe e la cartografia, i testi di filosofia e religione, di alpinismo e montagna fino alla letteratura erotica. E' il tesoro che appassionati bibliofili e semplici curiosi potranno scoprire a "Firsts Italia", mostra mercato virtuale del libro antico in programma dalle ore 14 del 19 maggio alle ore 24 del 22 maggio sul sito firstsitalia.com, con accesso libero e gratuito senza obbligo di registrazione.

Giunta alla seconda edizione e organizzata dall'Associazione dei Librai Antiquari d'Italia (ALAI) in collaborazione con l'International League of Antiquarian Booksellers (ILAB), la manifestazione presenterà al pubblico un incredibile patrimonio librario con molte novità, in gran parte offerte per la prima volta, e quest'anno dedicherà particolare attenzione anche ai tanti anniversari che cadono nel 2022, i 100 anni di Pier Paolo Pasolini e Beppe Fenoglio, i 50 dalla morte di Dino Buzzati e i 100 da quella di Giovanni Verga, i 380 anni dalla scomparsa di Galileo Galilei. Alla mostra parteciperanno circa 60 espositori di cui una decina provenienti dall'estero. (ANSA).