Jhumpa Lahiri, da Barnard a Barnard passando da Roma

(di Alessandra Baldini) (ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Da Barnard a Barnard passando per Roma. La premio Pulitzer Jhumpa Lahiri torna, stavolta in cattedra, alla sua alma mater per insegnare corsi che rifletteranno la sua esperienza di traduttrice e di scrittrice in inglese e in italiano.

L'annuncio del college newyorchese, "braccio femminile" della Columbia University, chiude un arco professionale e ne apre un altro. L'autrice di "L'Interprete dei Malanni" ma anche "In Altre parole", il primo libro da lei scritto direttamente in italiano, insegnerà inglese e scrittura creativa, ma sarà anche affiliata ai Dipartimenti di Italiano e di Letteratura Comparata e Traduzione, oltre ad entrare come 'senior scholar' all'Italian Academy for Advanced Studies in America, il centro di ricerche di Columbia fondato nel 1991 sulla base di un protocollo d'intesa tra Columbia e governo italiano.

Lahiri torna a Barnard da Princeton, dove dal 2015 ha insegnato scrittura creativa, e il suo ritorno all'alma mater e' segnato da coincidenze. La scrittrice erediterà il posto di un'altra autrice, Mary Gordon, che e' andata in pensione nel 2020 e che parlò alla laurea di Jhumpa nel 1989, mentre il suo ufficio sarà quello a suo tempo occupato dalla professoressa di inglese Maire Jaanus, che fu la sua mentore nel primo anno di college.

In mezzo a questo cerchio c'e' il lungo periodo passato in Italia: nel 2011 Jhumpa si trasferì con il marito e i figli a Roma per soddisfare un interesse pluridecennale per la lingua di Dante. Per anni la scrittrice abbandonò completamente l'inglese leggendo e scrivendo esclusivamente in italiano. Frutto di questo lavoro sono, oltre a "In Altre Parole", anche "Il Vestito dei Libri", nato come conferenza al Festival degli Scrittori di Firenze, "Il Quaderno di Nerina" e il romanzo "Dove mi trovo", scritto tornando a Roma durante i primi tre anni di insegnamento a Princeton e che lei stessa l'anno scorso ha tradotto in inglese: una prima volta per l'editore Knopf che lo ha dato alle stampe negli Usa.

Lahiri ha 54 anni e si è laureata a Barnard in inglese con un focus sulla letteratura medievale e rinascimentale. Nel 1985, quando si iscrisse al college, aveva tre obiettivi: ricevere una educazione di serie 'a', vivere a New York e "imparare in un ambiente che ha storicamente valorizzato, promosso e sostenuto lo sviluppo intellettuale delle donne". Il suo prossimo libro, "Translating Myself and Others" sarà pubblicato in maggio da Princeton University Press. (ANSA).