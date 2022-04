Esce 'Nella testa di Vladimir Putin' di Michel Eltchaninoff

MICHEL ELTCHANINOFF, NELLA TESTA DI VLADIMIR PUTIN (EDIZIONI E/O, PP 176, EURO 15)

Caso editoriale, tornato in vetta alle classifiche francesi, esce nelle librerie italiane il 4 maggio 'Nella testa di Vladimir Putin' di Michel Eltchaninoff, fondatore nel 2016 dell'associazione Les Nouveaux Dissidents, che ha lanciato diverse iniziative, tra cui una campagna per la liberazione del regista ucraino Oleg Sentsov. Il saggio viene pubblicato dalle Edizioni E/O nella traduzione di Alberto Bracci Testasecca.

Nato nel 1969 in Francia da una famiglia di origini russe, giornalista, saggista, Eltchaninoff, che ha insegnato alla Sorbona ed è caporedattore di Philosophie Magazine, in questo libro analizza, a partire dai testi originali di Vladimir Putin e dei principali pensatori e filosofi russi, le fonti ideologiche che ispirano l'azione del presidente della Federazione Russa. In primo luogo, l'autore esamina il sovietismo di Putin fondato sul patriottismo e sul militarismo.

Al di là delle spiegazioni geopolitiche ed economiche della guerra in Ucraina, pur importantissime, è essenziale per l'autore conoscere le basi ideologiche e filosofiche del pensiero di Putin, perché sono queste che spiegano e legittimano agli occhi del dittatore le sue scelte politiche. Eltchaninoff approfondisce anche il pensiero dei filosofi conservatori russi del periodo prerivoluzionario, ai quali Putin si ispira. Al centro di questo pensiero ci sono i valori della Chiesa russa ortodossa, molto tradizionalista e severa. C'è poi il pensiero slavofilo, una corrente importante della filosofia russa del XIX secolo, oggi tornata in auge. C'è infine il movimento euro-asiatico, in forte crescita in Russia. A partire da queste ispirazioni, Putin ha formato negli anni l'ideologia imperialista che oggi minaccia l'Occidente.

Fra i libri di Eltchaninoff, 'Lénine a marché sur la lune' sull'ideologia "cosmista" che si è sviluppata in Russia fin dall'Ottocento e che ha inquietanti tratti comuni con certe correnti del transumanesimo contemporaneo, di prossima pubblicazione per le Edizioni E/O.