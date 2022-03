'Ridevamo alla albanese', mostra copertine rivista 'Hosteni'

(ANSA) - PIACENZA, 31 MAR - Quaranta tra copertine e retrocopertine originali, dal 1976 al 1991, della rivista satirico-umoristica albanese 'Hosteni' saranno esposte dal 6 al 30 aprile in una mostra, 'Ridevamo alla albanese', alla biblioteca comunale Passerini Landi nell'ambito del bando 'Piacenza riparte con la cultura'.

Il primo numero uscì il 25 agosto 1945: inizialmente nata come settimanale, dal 1950 fu trasformata in quindicinale, raggiungendo negli anni Sessanta una diffusione di 30mila copie su due milioni di abitanti. Il focus della mostra è concentrato su due temi: sul piano interno la lotta al burocratismo, sul piano internazionale l'opposizione alle superpotenze. La prima sezione è dedicata a una serie di venti vignette e caricature che criticano le manifestazioni di burocratismo, in tutte le loro componenti, la seconda ai temi di politica internazionale ed in particolare ai problemi della guerra e della pace, con critica delle due superpotenze Usa e Urss, del debito pubblico che rende dipendenti i governi e della piena sovranità e indipendenza della nazioni.

"Questa iniziativa - spiega l'assessore alla cultura Jonathan Papamarenghi - esprime l'attenzione che abbiamo dimostrato verso la comunità albanese, seconda solo a quella romena come presenze nel territorio. In un periodo di forti migrazioni, in anni in cui tutto sta cambiando in modo vorticoso, questa iniziativa va vista con lo sguardo aperto di fronte a nuove realtà". La Biblioteca Albanese, attiva da marzo 1993, conta più di duemila titoli, una videoteca e un fondo storico di quotidiani e riviste di cui fanno parte i 40 esemplari esposti in mostra. (ANSA).