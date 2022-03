Mostre: A fior di pelle, legature italiane del XV-XVI secolo

(ANSA) - BOLOGNA, 24 MAR - Una mostra di legature di particolare pregio e interesse prodotte in Italia tra il XV e il XVI secolo sarà ospitata dalla Biblioteca dell'Archiginnasio, a Bologna, dal 28 marzo al 26 giugno. Frutto di un censimento condotto nelle raccolte dell'Archiginnasio e confluito nella banca dati Legature storiche, l'esposizione - intitolata 'A fior di pelle' e curata da Federico Macchi, con ingresso libero - presenta una selezione di volumi che esemplificano l'evoluzione dei manufatti tra Medioevo ed Età Moderna su tutto il territorio nazionale, rivelando alcune specifiche caratteristiche.

Nata per proteggere e conservare il blocco cucito di carte, membranacee prima, cartacee poi, la legatura rende il libro unico e irripetibile: frutto del paziente e faticoso lavoro del legatore, introduce nell'atmosfera di un'epoca o nella vita di un personaggio, ed è inoltre un prodotto artistico, simbolo di appartenenza sociale. La mostra riprende il percorso di approfondimento avviato nel 2019, con l'esposizione dedicata alle legature bolognesi.

La banca dati sulle legature storiche dell'Archiginnasio comprende oltre 14.000 immagini digitali e circa 1.650 schede di commento - riferibili ad esecuzioni che spaziano dal periodo medievale fino a quello contemporaneo - corredate da un ricco apparato bibliografico: consultabile on line, grazie alle schede suddivise per epoca e area geografica rende possibile un percorso approfondito nella storia della legatura dal Quattrocento al Novecento in Italia e in Europa. (ANSA).