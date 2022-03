ANSA/ Fiera ragazzi, torna live con sorpresa Harari e Tullet

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 19 MAR - Herve Tullet, tra i più geniali autori per la prima infanzia, che riporta sotto i riflettori il libro-gioco. Yuval Noah Harari, l'autore israeliano del bestseller Sapiens (Bompiani) con una sorpresa: l'annuncio di un nuovo progetto editoriale per ragazzi e ragazze. Etgar Keret con una lectio magistralis sul tema delle storie che possiamo narrare in tempo di guerra e l'atteso incontro su 'Guerra e pace' con la direttrice editoriale Irina Balakhonova della casa editrice russa Samokat con Paolo Nori.

Torna live la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di Bologna, dal 21 al 24 marzo, con grandi ospiti internazionali fra cui l'autore e illustratore francese Benjamin Lacombe con 'Cecite Malaga' (Rizzoli) e molti autori italiani tra cui Marco Malvaldi, l'autore della serie dei Vecchietti del Barlume, che debutta nella narrativa per ragazzi con 'Chiusi fuori' (Mondadori), scritto con la moglie Samantha Bruzzone; la regista Alice Rohrwacher con il raffinato albo 'La buona strada' (Mondadori) che racconta la ricerca del proprio posto nel mondo, illustrato da Lida Ziruffo. E poi Francesco D'Adamo e la storia di una bambina nella seconda guerra mondiale raccontata in 'Giuditta e l'orecchio del diavolo' (Giunti) che ci porta dal passato ai giorni terribili in Ucraina.

E sarà grande protagonista della Fiera Beatrice Alemagna che ha illustrato la filastrocca di Gianni Rodari 'La luna di Kiev' diventata un album illustrato in tutte le librerie e store online dal 19 aprile per Einaudi Ragazzi. Il ricavato dell'album sarà interamente devoluto alla Croce Rossa Italiana per l'emergenza umanitaria.

E il 21 marzo, nella Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie arriva a Bologna Alex Corlazzoli con 'Paolo sono' (Giunti), il taccuino immaginario di Paolo Borsellino. In Fiera anche 'Book Rebels' (Salani), nato da un'idea di Luigi Spagnol, l'editore che ha cambiato il mondo dei libri per ragazzi e portato in Italia Harry Potter, morto nel giugno del 2020, condivisa con lo scrittore Pierdomenico Baccalario che l'ha portata a compimento.

Grande trend di questa edizione, che avrà paese ospite d'onore Sharjah, il boom del fumetto e del graphic novel per l'infanzia con tante nuove collane, a cui è dedicato uno spazio speciale alla Fiera: 'il Comics Corner'. Tra le nuove proposte spicca la nuova collana di graphic novel per bambini e ragazzi di Harper Collins che si inaugura con 'Amici per sempre' e 'Che fine ha fatto la regina?', due titoli della serie di Rolly&Co di Brian "Smitty" Smith, autore bestseller del New York Times.

Torna sulla scena la poesia con tra i titoli la raccolta 'A rifare il mondo' (Bompiani) di Ilaria Rigoli, 'Le rime alfabete' (Salani), ventuno filastrocche per imparare a scrivere il mondo di Bruno Tognolini, con illustrazioni di Sara Vivan e 'Quel che c'è sotto il cielo. Poesie del mondo che è in me' (Mondadori) da Eugenio Montale a Chandra Livia Candiani, scelte e commentate da Chiara Carminati.

L'educazione ambientale sposta l'attenzione, dopo il boom di titoli sulla crisi climatica, su storie che propongono nuovi modi di considerare il ruolo dell'umano sulla Terra con tra gli altri 'Il giardino delle fiabe' (Ape Junior) di Cristina D'Avena che ci regala dieci piccole avventure che parlano di rispetto per il pianeta, ma che raccontano anche di amicizia e 'Il lupo che amava gli alberi' (Gribaudo) di Orianne Lallemand con illustrazioni di Éléonore Thuillier .

E nel centenario di Mario Lodi, nato il 17 febbraio 1922, Editoriale Scienza pubblica 'Laboratorio minimo con l'acqua' uno dei titoli della collana 'Laboratorio Minimo' diretta dal grande scrittore e maestro dal 1995 al 2000. In arrivo anche Topo Stilton con la nuova serie 'Cacciatori di Misteri' (Piemme), il 'Funeral party' (Battello a Vapore) di Guido Sgardoli e l'autore bestseller Luigi Ballerini, premio Bancarellino, autore di distopie per ragazzi di grandi successo con il nuovo 'Alla seconda umanità' (Il Castoro). (ANSA).