Libri: Casadio, Diario di bordo dei sindaci in pandemia

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - GIOVANNA CASADIO, DIARIO DI BORDO DEI SINDACI. LE CITTA' NELLA PANDEMIA (Treccani Libri, pp.160, 15 euro). La sera del 9 marzo 2020, alla vigilia della conferenza stampa in cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte annunciò l'arrivo del lockdown, era lo sconcerto a scandire la chat dei sindaci d'Italia: inizia da qui il racconto di Giovanna Casadio, autrice del libro "Diario di bordo dei sindaci. Le città nella pandemia", edito da Treccani e in libreria dal 17 marzo. Con la prefazione di Antonio Decaro, dal 2015 sindaco di Bari e dal 2016 presidente dell'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, il libro ripercorre i primi giorni del contagio, raccontando come sia arrivata forte e determinata, nonostante lo sgomento e l'incredulità di fronte alla nascente pandemia, la risposta dei primi cittadini italiani. Nella tempesta del covid, i sindaci dei 7.904 Comuni d'Italia sono riusciti a fare squadra, cercando di far fronte in modo compatto alla tragedia che si stava per abbattere sul Paese. L'autrice racconta il dietro le quinte di ciò che è accaduto in giorni frenetici, senza omettere le emozioni di paura e sconforto provate dai sindaci di fronte alla velocità di trasmissione del virus. A dimostrarlo le parole dei protagonisti, scritte di getto sulla chat: "Ussìgnur" esordì Beppe Sala, "Siamo in trincea, attrezziamoci» ha proseguito Matteo Ricci, fino all'invito alla calma e alla concretezza di Dario Nardella, "L'importante è la catena di comando. In guerra si fa così: ci sono i generali, i colonnelli e i soldati semplici". (ANSA).