Libri: Sergio Fabbrini, Democrazie sotto stress

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - SERGIO FABBRINI. DEMOCRAZIE SOTTO STRESS. EUROPA, ITALIA, AMERICA (Il Sole 24 Ore, pp.352, 16.90 euro; in edicola 12.90 euro). Non c'è pace per le democrazie occidentali, sfibrate da due anni di pandemia da covid-19, e messe a durissima prova anche nelle ultime ore, a causa dalla guerra tra Ucraina e Russia che rischia di incrinare gli equilibri mondiali: un approfondimento sul tema è offerto dal volume "Democrazie sotto stress. Europa, Italia, America" di Sergio Fabbrini (Il Sole 24 ore), in edicola per un mese dal 1° marzo e in libreria dal 3 marzo. Con l'introduzione di Paolo Gentiloni, Commissario europeo per gli Affari economici e monetari, e la postfazione di Sergio Mattarella (un testo che riprende alcuni passaggi dell'intervento tenuto dal Presidente della Repubblica alla Sorbona il 5 luglio 2021), il volume raccoglie gli editoriali domenicali di Fabbrini, ordinario di Scienza Politica e Relazioni Internazionali e Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche presso la Luiss Guido Carli, pubblicati su Il Sole 24 Ore dall'agosto del 2020 al gennaio del 2022. Tra le pagine l'analisi lucida e puntuale di alcuni delle questioni di maggiore attualità, con l'approfondimento di quei fatti che secondo l'autore sono stati per le democrazie occidentali dei veri e propri stress test, concreti e non simulati, capaci di mettere in luce la loro resilienza ma anche la loro disfunzionalità. Partendo dall'Unione Europea, descrivendo e analizzando il suo funzionamento di fronte alla crisi pandemica, alle divisioni tra gli stati membri, alle sfide e pressione esterne, il volume passa poi al racconto dell'Italia, con la crisi del governo Conte e l'arrivo di Mario Draghi, per poi affrontare il contesto statunitense, per analizzare il funzionamento della democrazia americana nelle condizioni di una crisi sanitaria e costituzionale senza precedenti. (ANSA).